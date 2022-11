Il Paradiso delle signore non va in onda oggi, perché?/ Stop di due settimane…

Il Paradiso delle signore non va in onda oggi 28 novembre: perché?

Salta l’appuntamento con Il Paradiso delle signore: oggi 28 novembre la soap non va in onda su Rai1, per lasciare spazio ad altro. Infatti al suo posto ci saranno i Mondiali di Calcio in Qatar, che la rete ammiraglia ha deciso di trasmettere alle 16:00, anticipandoli di un’ora, e occupando quindi la fascia destinata alle vicende della Contessa Adelaide e del magazzino milanese. L’evento sportivo sta per entrare nel vivo con i gironi degli ottavi, quindi Rai1 darà priorità massima. Per i fan del Paradiso si tratta di uno stop temporaneo di due settimane. La soap tornerà normalmente in onda da lunedì 12 dicembre, tornando ad occupare la fascia oraria delle 16, subito dopo il programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Ma non è tutto.

Le puntate “perse” in queste due settimane di pausa, saranno poi recuperate durante la settimana di Natale, così da permettere al pubblico di Rai1 di guardare la soap ambientata negli anni ’60 anche nel corso delle vacanze. Si tratta di un caso eccezionale dato che in passato non è mai accaduto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntate dicembre 2022

Il Paradiso delle signore si prenderà quindi una pausa di due settimane, ma cosa accadrà nelle puntate che vedremo a dicembre 2022? Innanzitutto i fan della soap vedranno finalmente in scena Tancredi di Sant’Erasmo, marito di Matilde Frigerio e personaggio finora menzionato ma mai apparso realmente sullo schermo, che sarà ora grande protagonista nei prossimi mesi. La storyline di Tancredi è legata a quella del fratello Marco, il quale, come sappiamo, ha deciso di lasciare il giornalismo ma ha ricevuto un’offerta di lavoro molto allettante che potrebbe convincerlo a ripensarci.

Inoltre, i fan scopriranno finalmente la risposta di Flora alla proposta di matrimonio di Umberto, che è intenzionato a riconquistarla. La giovane stilista, però, pur amandolo ancora, lo ha sorpresa in compagnia della Contessa al Circolo. E proprio Adelaide sarà al centro delle prossime trame de Il Paradiso delle signore. Infatti sappiamo che si è legata molto al giovane Marcello, e tra i due potrebbe scoccare la scintilla, complicata però dal ritorno dell’ex di lui, Ludovica. Infine, Maria scoprirà la vera identità di Vito, ossia che il ragazzo, suo compaesano, è il suo promesso sposo!

