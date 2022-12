Il Paradiso delle signore non va in onda, perché/ Altra settimana di stop per la soap

Il Paradiso delle signore non va in onda il 5 dicembre, perché?

Il Paradiso delle signore non va in onda oggi, 5 dicembre: la soap si prende un’altra settimana di pausa. Come già annunciato, le vicende del magazzino milanese ambientate negli anni sessanta si fermano anche da lunedì 5 a venerdì 9 dicembre per lasciare ancora spazio ai Mondiali di Calcio in Qatar. Infatti, la competizione sportiva, trasmessa su Rai1 sta occupando quotidianamente la fascia oraria di solito riservata alle storie della Contessa, di Umberto e di tutti gli altri personaggi, proponendo ogni giorno una sfida diversa alle 16:00 circa.

Il Paradiso delle signore resterà quindi ancora in pausa, ma tornerà molto presto: l’appuntamento è da lunedì 12 dicembre, al solito orario pomeridiano. E preparatevi perché le prossime puntate porteranno uno scossone all’interno della soap grazie al ritorno e all’ingresso di vecchi/nuovi personaggi, pronti a sconvolgere nuovamente le dinamiche che si sono create finora. La soap torna quindi dal 12 dicembre su Rai1, e proseguirà anche durante le feste natalizie, senza prendersi ulteriori pause.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni prossime puntate su Rai1

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore occhio ai colpi di scena. Prima di tutto assisteremo a un nuovo avvicinamento tra Marcello e Adelaide. Il giovane imprenditore, riuscito a scalare la società grazie alle amicizie della Contessa, che ha deciso di dargli una seconda possibilità, è molto riconoscente alla donna e sta facendo di tutto per ricambiarla. Se inizialmente c’era solo una simpatia, nelle prossime puntate questo sentimento potrebbe anche evolversi. Adelaide ha trovato in Marcello una spalla su cui contare, tanto che inizieranno a circolare voci su una loro possibile relazione; e tali indiscrezioni arriveranno anche alle orecchie di Ludovica, ex di Marcello, che tornerà a pianta stabile a Milano col nuovo compagno.

Altra coppia da tenere sotto controllo è quella formata da Flora e Umberto. Lui è innamoratissimo e le ha chiesto di sposarlo, lei cosa farà? La stilista è rimasta abbastanza delusa dal comportamento del suo fidanzato dopo che l’ha convinta a non sentirsi in colpa per aver rubato i bozzetti di Maria. La stilista sarà molto incerta sul matrimonio: pur amandolo molto, la ragazza arriverà a mettere in dubbio le rispettive ambizioni. E’ chiaro che Flora mira a restare la stilista prediletta del Paradiso, e la sua preoccupazione principale è che Maria le soffi l’ambito ruolo che ha all’interno del magazzino milanese.











