Il Paradiso delle Signore 9 spoiler: come sta Adelaide dopo l’operazione

Giorni di attesa per i fan de Il paradiso delle signore 9 che attendono di scoprire cosa accadrà realmente ad Adelaide, ancora alle prese con le condizioni di salute sempre più precarie. Nonostante le cure a cui si è sottoposta a Londra, per la contessa, tornare sotto i ferri sembra essere l’unica vi di uscita. Adelaide, così viene sottoposta ad un delicato intervento al cuore in cui è impegnato in prima linea Enrico. La contessa, prima di tornare sotto ai ferri, decide di raccontare la verità ad Umberto svelandogli di essere il padre naturale di Odile. Terminata l’operazione, le condizioni di salute tengono ancora tutti con il fiato sospeso.

Fortunatamente, tutto va per il meglio e Adelaide è pronta a tornare a casa per la gioia di Odile e Marta, seriamente preoccupate per lei. Anche Umberto e Marcello decidono di accantonare i contrasti e concentrarsi solo sulla salute di Adelaide. A Villa Guarnieri, però, la calma è solo apparente perché Marcello continua ad essere assalito dai sensi di colpa per aver tradito Adelaide con Rosa.

Il paradiso delle signore 9 spoiler: chi arriva a Milano

Il bacio che c’è stato con Marcello continua a turbare Rosa che non fa che pensare a lui. Tancredi, però, la mette alle strette: se vuole proseguire nella sua carriera giornalistica, dovrà lasciare definitivamente Il Paradiso. Dopo averci pensato a lungo, Rosa decide di parlare con Marcello rassegnando le dimissioni. Una decisione che scatena la gioia di Tancredi che prova a baciarla.

Nel frattempo, a Milano, arriva Carmelo Burgio che porta scompiglio nella vita di suo figlio. Mimmo non nasconde la preoccupazione per tale arrivo perché non ha ancora avvisato suo padre della sospensione dal lavoro. Agata, così, prova ad aiutare l’amico. Matteo, infine, dopo aver deciso di dichiararsi ad Odile, prende un’inaspettata decisione facendo un passo indietro e preferendo mantenere l’amicizia della giovane piuttosto che perderla.

