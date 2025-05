Si è svolto nella mattinata di oggi un nuovissimo appuntamento del Parlamento delle Imprese promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza presieduta da Klaus Algieri che ha raccolto nel comune cosentino alcuni tra i più importanti imprenditori italiani per discutere e ragionare sulle sfide che attendono la Calabria con il fine ultimo – ovviamente – di trovare soluzioni sostenibili e a lungo termine: ospite d’onore di questa nuova edizione del Parlamento della Camera di Commercio di Cosenza, il rettore della prestigiosa università economica di Milano intitolata a Luigi Bocconi, il dottor Francesco Billari, impegnato in un’interessante lectio magistralis.

Intitolata ‘Domani è oggi, costruire il futuro: la sfida demografica della Calabria‘, la lezione del rettore Billari si è incentrata sul tema dell’attualità e del futuro del territorio calabrese sempre meno densamente popolato; mentre dopo il suo intervento, sul palco del Parlamento delle Imprese sono saliti anche il Presidente Klaus Algieri, il Segretario generale Erminia Giorno e gli imprenditori/parlamentari: tanti i temi portati all’attenzione della Camera a partire dalla sfida della bassa natalità, passando per le difficoltà per gli imprenditori, per la formazione, la burocrazia ed anche – tra gli altri – per la necessità di costruire un’alleanza tra istituzioni, enti e territori.

Klaus Algieri: “Il Parlamento delle Imprese dalla Camera di Commercio di Cosenza per trovare soluzioni alle sfide calabresi”

Per il rettore Francesco Billari – intervenuto, appunto, durante l’evento della Camera di Commercio di Cosenza – l’attuale situazione calabrese è “senza precedenti” perché se da un lato si rileva un positivo “allungamento della vita“, al contempo dall’altro lato non si possono ignorare gli effetti della “bassa natalità” che sta intaccando “economia, welfare e lavoro“: la soluzione – ha spiegato il rettore – non è certamente “preconfezionata” ma deve arrivare dalla “visione e creatività” dei singoli; ipotizzando degli incentivi per il “rientro dei giovani” e l’arrivo di migranti qualificati, ma anche un generale ripensamento delle “politiche familiari e del lavoro“.

Dal conto suo, il presidente della Camera di Commercio di Cosenza Klaus Algieri ha posto l’accento sul fatto che “il calo demografico” sia una vera e propria “minaccia” per l’intero sistema economico calabrese tra imprese che “faticano a trovare personale” e giovani che “lasciano il territorio“: dal suo punto di vista la risposta alla sfida non può che essere “corale” e “fondata su formazione, innovazione e politiche di attrazione“; ed è proprio in tal senso che va letto il Parlamento delle Imprese come luogo per “costruire insieme soluzioni” in un comune “visione politica” che sia “chiara, coraggiosa e condivisa“.