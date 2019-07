Il passato bussa alla porta/ Su Rai 2 il film di John Murlowski (19 luglio)

‘Il passato bussa alla porta’ sarà il film in onda in prima visione nella prima serata televisiva di Rai 2 venerdì 19 luglio alle ore 21.20. Pellicola prodotta nel 2018 dal regista John Murlowski, di produzione statunitense, è un thriller realizzato come film per la tv che vede un cast composto da attori molto esperti per la scena televisia statunitense tra i quali figurano Angie Patterson, Maurice Hall, Chad Michael Collins, Aria Pullman, Randy Crowder, Kate Mina Lin, Gildart Jackson, Jacquelin Arroyo, Phil Biedron e A.D. Johnson.

IL PASSATO BUSSA ALLA PORTA, LA TRAMA

‘Il passato bussa alla porta’ racconta la storia della protagonista Robyn, che si trova ad affrontare un cambiamento fondamentale nella sua vita, traslocando con Ada, la figlia adottiva in una villa isolata in una cittadina di provincia. Un grande cambiamento perché Robyn e Ada vivevano precedentemente in una grande metropoli, San Francisco. Per sfruttare la grandezza della villa, Robyn decide di trasformarla e allestire un Bed & Breakfast, cercando però un aiuto per avviare l’attività. Robyn inizia dunque a collaborare con Drew, un imprenditore esperto che può aiutare il B&B di Robyn a prendere il via. Col passare del tempo il rapporto tra Drew e Robyn diventa molto stretto, si crea un forte legame di amicizia e soprattutto Drew si affeziona molto anche a Ada, diventando di fatto la figura maschile di riferimento nella casa. Gli affari però si complicano quando arriva ad affittare una stanza Beth, una donna dal passato oscuro che prende residenza all’interno del Bed & Breakfast di Robyn. Molto presto verranno a galla particolari inquietanti che riguardano Beth e che soprattutto vedono il passato della donna strettamente legato a quello della casa in cui Robyn ha realizzato la struttura. Robyn, Ada e Drew si troveranno dunque coinvolti in vicende che non immaginavano potessero essere accadute in quella casa al momento dell’apertura del Bed & Breakfast e dovranno guardarsi attentamente da Beth e dai pericoli rappresentati dal suo passato che potrebbero coinvolgere tutti.

