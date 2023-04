Il patriarca/ Anticipazioni e diretta puntata 14 aprile: Nemo si fa uccidere?

Il patriarca: anticipazioni e commento della puntata in diretta, datata 14 aprile 2023

La travolgente trama di Il patriarca prosegue con i particolari che si rilevano alla scoperta a cui Nemo Bandera giunge, relativa alla sua malattia. L’imprenditore della Deep Sea proprio non riesce ad accettare l’idea di essersi ammalato di Alzheimer, per cui si prevede che possa perdere totalmente la memoria. Tanto che avanza una richiesta choc. Ossia quella di essere assassinato con un colpo di pistola alla testa, nel momento in cui dovesse perdere il ricordo della sua famiglia, in particolare dei figli. (Agg di Serena Granato)

Il Patriarca è una storia vera?/ Nemo Bandera, il potente boss che...

Nemo si ammala di Alzheimer e…

La puntata datata 14 aprile 2023 di Il patriarca, la saga familiare in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si preannuncia dalle emozioni al cardiopalmo. Il ruolo protagonista, un imprenditore di nome Nemo, interpretato da Claudio Amendola, giunge alla scoperta della malattia che lo ha colpito. Trattasi di uno dei disturbi che colpisce molti, e non solo tra gli adulti e gli anziani, ossia l’Alzheimer. (Agg. Di Serena Granato)

Il patriarca, anticipazioni prossima puntata 21 aprile/ Nemo contro il Tigre

Il Patriarca, la nuova fiction di Claudio Amendola

Questa sera, venerdì 14 aprile, debutta la serie tv “Il Patriarca”, una saga familiare densa di avvincenti colpi di scena. La fiction, in sei prime serate, è stata diretta da Claudio Amendola: “Dirigere una serie come “Il Patriarca” ha rappresentato per me una sfida e un’opportunità allo stesso tempo… Il lavoro del regista è quindi in primis riuscire a dare unità e credibilità a tutti i livelli e ai reparti, dalle scenografie ai costumi, dalla fotografia alle location fino ad arrivare al cuore del progetto, cioè gli attori”, ha detto l’attore.

Rocco Schiavone 5/ Anticipazioni puntata 14 aprile Rai 2: il passato ritorna...

Claudio Amendola è anche protagonista della serie, al suo fianco nel cast troviamo Antonia Liskova, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Bevilacqua, Primo Reggiani, Neva Leoni, Michele De Virgilio, Giulia Schiavo, Carmine Buschini, Carlo Calderone. La serie è stata girata nel corso di sette mesi tra la fine del 2021 e la prima metà del 2022 tra Roma e la Puglia.

Il Patriarca: la storia di Nemo Bandera

La serie “Il Patriarca” racconta la storia di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera (Claudio Amendola), che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti. Nemo scopre di essere malato, presto non potrà più portare avanti le sue attività. Solo il fidato Ferro (Michele De Virgilio) è a conoscenza della malattia. Alla moglie Serena (Antonia Liskova) e ai figli, Nina (Giulia Schiavo) e Carlo (Carmine Buschini), Nemo annuncia di volersi ritirare e di voler trovare il suo erede alla guida dell’azienda. Si scatena così una guerra per la successione.

Mario (Raniero Monaco di Lapio), avvocato della Deep Sea e figlioccio di Nemo, vorrebbe essere l’erede di Nemo, ma il Patriarca vuole che sia uno dei suoi figli a succedergli. L’imprenditore ha una terza figlia, Lara (Neva Leoni), avuta prima del matrimonio, che è sempre stata tenuta fuori dalla famiglia. Nemo dovrà fare i conti anche con l’ispettore Monterosso (Primo Reggiani) e il boss locale, Tigre (Antonio De Matteo).

Il Patriarca, anticipazioni prima puntata 14 aprile

“Il Patriarca è una serie che porta sullo schermo dei personaggi e delle storie molto coinvolgenti, giocate su grandi temi universali come la ricerca del potere, i compromessi che questo spesso richiede per essere mantenuto e allo stesso tempo la forza dei legami familiari e dell’amore, capaci di sconvolgere la vita e di portare a decisioni estreme”, ha detto Camilla Nesbitt. Nel primo episodio de “Il Patriarca”, in onda venerdì 14 aprile su Canale 5, Nemo Bandera scopre di avere una malattia, l’Alzheimer, che potrebbe rendere particolarmente complicata la sua vita.

Bandera decide di non comunicare la notizia della malattia alla sua famiglia, ma di mantenere il segreto. Contemporaneamente, tuttavia, capisce che è arrivato il momento di ritirarsi dagli affari, ma prima di farlo, deve scegliere il suo erede. Si tratta di una scelta particolarmente difficile per Bandera che dovrà scegliere tra i due figli, Carlo e Nina che non sembrano avere né l’esperienza né il carattere per guidare un’azienda così complessa. L’imprenditore ha un’altra figlia, Lara, nata prima del matrimonio con Serena, ma la ragazza è sempre stata tenuta lontana: Nemo riuscirà a riallacciare i rapporti con lei? Mario, delfino di Nemo, accetterà di essere messo da parte, solo per motivi di sangue?











© RIPRODUZIONE RISERVATA