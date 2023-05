IL PATRIARCA/ Diretta e anticipazioni ultima puntata: Nemo dice addio al celibato..

Il patriarca, ultima puntata su Canale 5: anticipazioni e commento live in streaming

La nuova ed ultima puntata di Il patriarca, la rinnovata fiction di Canale 5 con Claudio Amendola tra i protagonisti del cast, vede Nemo celebrare l’inizio di una second Life. Il protagonista assoluto delle trame della fiction in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity é atteso al nuovo grande traguardo, nella sua vita privata: si tratta dell’addio al celibato di Mario, promesso sposo della amata figlia Nina, per cui l’imprenditore si prepara in grande stile. Fervono i preparativi dei festeggiamenti.

(Agg. Di Serena Granato).

Il patriarca, ultimo appuntamento su Canale 5

Questa sera, venerdì 9 maggio 2023, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata della fiction “Il patriarca”, diretta e interpretata da Claudio Amendola, con Antonia Liskova, Carmine Buschini e Primo Reggiani. In attesa di scoprire cosa succederà nel finale di stagione, la fiction ha ricevuto un importante riconoscimento: è tra i candidati ai Nastri d’Argento 2023 nella categoria Miglior serie crime. Il Nastro d’argento è il più antico premio cinematografico italiano e viene assegnato dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. La serata di premiazione si svolgerà sabato 17 Giugno a Napoli.

“Claudio Amendola è stato un regista divertente quando poteva esserlo, ma anche molto pragmatico. Arrivava sul set e aveva già in mente come posizionare la macchina, come voleva che gli attori interpretassero quella scena”, ha detto a Fanpage l’attore Gianluca Zaccaria che nella fiction interpreta il personaggio di Alessandro Buscemi.

Il patriarca, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il patriarca” Freddy aggredisce Lara e ferisce Malcolm, che si salva. Nemo viene arrestato per delle intercettazioni in cui ha confessato di aver ucciso Bustine, ma Mario riesce a dimostrare che le intercettazioni sono illegali. Serena chiede aiuto alla sorella Monica che non vede ta tempo. Intanto Nemo comincia ad avere dei dubbi sul contabile e chiede a Ferro di indagare. Il braccio destra di Bandera scopre che il vero Malcolm Rossi è morto tre anni prima e che la pistola del contabile è del gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata. Malcolm riesce a scappare dopo aver copiato dei file compromettenti dal pc di Bandera. Monterosso consegna ad Alex una pistola e l’audio della telefonata tra Nemo e Ferro nella quale il boss si autoaccusa dell’omicidio di Buscemi.

Il patriarca, anticipazioni sesta puntata

Nella sesta e ultima puntata della fiction “Il patriarca” Nina, dopo aver chiesto la comunione dei beni, è pronta a sposare Mario, ma il loro matrimonio si conclude in modo inaspettato e le conseguenze portano a un terribile ricatto di Freddy nei confronti di Nemo. Bandera è costretto ad accettare l’aiuto di Monica, sorella di Serena. A risolvere la situazione è chiamato Mario che però si trova di fronte a una scelta drammatica. Anche Lara per aiutare il padre dovrà decidere se sacrificare i suoi principi morali. Anche in città cresce la tensione a causa delle elezioni per eleggere il nuovo sindaco: da un lato c’è Alessandro, supportato da Carlo e Lara, dall’altro c’è Elisa che può contare su una folta schiera di seguaci. Infine Monterosso ha ancora una carta da giocare per fare finalmente giustizia a Levante…

