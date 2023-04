Il Patriarca è una storia vera?/ Nemo Bandera, il potente boss che…

Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera: la fiction Il Patriarca è una storia vera?

Con la messa in onda della serie tv il Patriarca, la domanda del pubblico sorge spontanea: si tratta di una storia vera o è pura finzione e inventiva cinematografica? La risposta, ovviamente, è no. Non c’è alcuna storia vera e nessun Nemo Bandera è realmente resisto. Va però detto che il personaggio televisivo non è di certo ‘nuovo’, nel senso che il Patriarca è un rifacimento della serie tv spagnola intitolata Vivere senza permesso.

Il protagonista è sempre il potente boss Nemo Bandeira, il quel caso interpretato da José Coronado. La fiction italiana ricalca quasi esattamente la trama della serie originale. Cambia però l’ambientazione: Il Patriarca si sviluppa nelle splendide location pugliesi, da Bari a Monopoli, ma arriva anche nel Lazio, nella capitale. Nella serie tv, Nemo Bandera è un potente uomo d’affari della città di Levante, anche in questo caso un’ambientazione immaginaria, che non esiste.

Il pubblico di Mediaset sembra molto intrigato da questa nuova serie tv con l’attore romano Claudio Amendola e in molti utenti e telespettatori continuano a domandarsi se ci sia o meno qualche fatto storico che possa aver ispirato la costruzione del personaggio protagonista. Come anticipavamo, la fiction il Patriarca non è una storia vera, pertanto tutto ciò che vediamo in tv è frutto delle menti degli sceneggiatori e degli autori della serie televisiva. Se la fiction avrà buoni riscontri in termini di share, come ricordato dallo stesso Claudio Amendola di recente in una intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, è quasi certo che una seconda stagione potrà vedere la luce in futuro. Ma al momento è ancora prematuro parlarne.

