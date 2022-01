Il peggior Natale della mia vita/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi

Il peggior Natale della mia vita, film di Canale 5 diretto da Alessandro Genovesi

Il peggior Natale della mia vita, casa di produzione Colorado Film, in collaborazione con RTI, verrà ritrasmesso da Canale 5 oggi, 6 gennaio, a partire dalle ore 21.42. In questo periodo di festività natalizie non poteva mancare un classico film della comicità italiana, che riporta comunque un po’ di romanticismo e di nostalgia: il peggior Natale della mia vita. Una commedia amata dai grandi e dai piccini, che ha il sapore di famiglia, ricordi e profumi natalizi.

Uscita nella sale il 22 novembre 2012, questa pellicola è stata diretta dal talentuoso Alessandro Genovesi, attore, regista, commediografo e sceneggiatore italiano; con già alle spalle la direzione di diversi film e sceneggiature, Genovesi, a meno di 50 anni, rimane uno di quegli artisti cinematografici da cui ci si aspettano sempre grandi film. Anche il cast di attori tira fuori nomi altisonanti per il cinema italiano: Fabio De Luigi, protagonista maschile, collaboratore anche nel soggetto e nella sceneggiatura, comico, imitatore, conduttore televisivo, nonché regista di grande successo; Cristiana Capotondi, attrice apprezzata per i suoi film fin dalla giovanissima età, Diego Abatantuono, tre volte vincitore del Nastro D’Argento, e Dino Abbrescia, attore italiano ricordato per le sue interpretazione nei film Io non ho paura, Manuale d’amore e L’anima gemella.

Il peggior Natale della mia vita, la trama: una commedia natalizia

Il peggior Natale della mia vita è una commedia natalizia ha come protagonista Paolo, Fabio De Luigi, che deve passare le feste di Natale insieme alla sua compagna Margherita, al nono mese di gravidanza, la famiglia e Benedetta, figlia di Alberto, proprietario del castello che li ospiterà. La goffaggine e l’inadeguatezza di Paolo causeranno una serie di avventure esilaranti e di imbarazzi tipici della commedia italiana, con un finale che metterà pace a tutti i cuori; nel più classico risvolto dei film famigliari di Natale.

