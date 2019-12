Il peggior Natale della mia vita/ Trama del film su Canale 5 con Fabio De Luigi

Il peggior Natale della mia vita è il film in programmazione per la prima serata di Canale 5 prevede in questo mercoledì 25 dicembre 2019 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2012 con la regia di Alessandro Genovesi, occupatosi anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Fabio De Luigi, che peraltro ne è anche il principale protagonista maschile. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Colorado film in collaborazione con la Technicolor mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Warner Bros Entertainment Italia. Del cast del film fanno parte tra gli altri Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Anna Bonaiuto, Dino Abbrescia, Laura Chiatti e Diego Abatantuono.

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA, LA TRAMA

La trama de Il peggior Natale della mia vita si snoda parla della storia d’amore tra il timido e per certi versi sconclusionato Paolo e la sua adorata fidanzata Margherita. I due, dopo il matrimonio, si apprestano a trascorrere quello che è il primo Natale in famiglia ed in particolar modo il primo dalla nascita del figlio. Margherita è infatti al nono mese di gravidanza. Per questo genere di occasione i due piccioncini sono stati invitati da Alberto Caccia presso il suo sontuoso ed elegante Castello, ubicato in montagna, per festeggiare al meglio il periodo natalizio e soprattutto vivere un’esperienza davvero suggestiva in una location straordinaria sotto tutti i punti di vista. Presente è anche Benedetta che, oltre ad essere la figlia di Alberto, è una delle principali amiche d’infanzia della stessa Margherita. L’ironia del caso vuole che anche Benedetta si trovi a vivere la stessa esperienza della propria amica: anche lei è incinta. Come al solito il povero Paolo si renderà protagonista di una serie di disavventure e situazioni al limite del reale combinando guai a destra a sinistra: il che avrà delle ripercussioni negative sulla felicità dei presenti alla festa e soprattutto arriverà a far credere ai presenti di essere stati il protagonista di un evento drammatico che ha portato alla morte dello stesso Alberto. Ancora una volta Paolo quindi dovrà cercare di discolparsi e soprattutto dovrà fare affidamento al forte sentimento d’amore che lo lega a Margherita per evitare che questo Natale possa rovinare per sempre la loro esistenza. Certamente si tratterà del peggior Natale della vita non solo di Paolo ma di tutti gli altri presenti.

