Il Perla Blu esiste?/ ‘Omaggio’ al locale anche ad Amici 21: grande ritorno!

Anche quest’anno ad Amici non poteva mancare il mitico Perla Blu. È Lorella Cuccarini a richiamarlo in causa nel nuovo guanto di sfida lanciato alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per chi non lo ricordasse, il Perla Blu è il fantomatico locale lanciato da Rudy Zerbi lo scorso anno, spesso utilizzato per lanciare sue esibizioni o anche qualche frecciatina alle squadre avversarie. In molti si sono chiesti se il Perla Blu esista davvero ma, a quanto pare, la risposta è no. Si tratta infatti di un’invenzione di Zerbi, un nome fittizio per indicare un determinato tipo di locale, simil balera, al quale dunque associare determinate esibizioni o, anche, guanti di sfida. Quest’anno, però, non è Zerbi a citare il fantomatico locale ma, come visto, è Lorella Cuccarini a rievocarlo. Un ricordo sicuramente simpatico che ci riporta alla mente anche le esibizioni che lo scorso anno vedevano protagoniste in coppia la stessa Cuccarini con Arisa.

