Il Perla Blu esiste? Rudy Zerbi e le ‘hit’ del locale ad Amici 2021/ Sorpresa per…

Il Perla Blu esiste? Torna il tormentone

Poteva esserci la semifinale del Serale di Amici 2021 senza il Perla Blu? Assolutamente no. Rudy Zerbi non si è fatto sfuggire l’occasione di tornare a stuzzicare la curiosità del pubblico, tornando a citare questo fantomatico locale di cui tutti si chiedono. La domanda, d’altronde, è sempre la stessa: ma questo Perla Blu esiste oppure no? Il mistero continua ad aleggiare, anche se pare che si tratti soltanto di un’invenzione di Zerbi, un nome fittizio per indicare un determinato tipo di locale, simil balera. Un aneddoto nato per provocare Arisa e il suo allievo Raffaele Renda, poi uscito qualche settimana fa. Il mood del Perla Blu continua però ad essere divertente e leggero e, per questo, ripresentato nelle varie puntate di Amici.

Le “hit del Perla Blu” ad Amici 2021: la sfida tra professori

Anche questa sera, nel corso della semifinale, Rudy Zerbi annuncia un guanto di sfida tra professori che verte sul canto. Il tema, come anticipato dal Vicolodellenews, è proprio “Le hit del Perla Blu“. Tutti i coach si mettono quindi in gioco e cantano, in particolare Zerbi e la Celentano rivisitano il prezzo di Arisa “Sincerità”, facendo la loro apparizione da una grande sfera blu. Un momento esilarante e, probabilmente, non l’ultimo: nella finale il tema Perla Blu potrebbe tornare per una conclusione in grande stile!

