IL PESCE INNAMORATO, CANALE 5/ “Una mediocrità insanabile”

Il pesce innamorato “tolto lo spunto autobiografico la mediocrità del film rimane insanabile come e più che nei tre precedenti perché ancor più ripetitiva e fiacca a livello di copione”. IlMorandini boccia di fatto il film con appena una stelletta e mezzo, bollandolo come opera non riuscita e pieno di difetti nonostante la presenza di interpreti coraggiosi e di ottimo livello. Anche Pino Farinotti di MyMovies non riesce a dare un buon voto in pagella: “Pieraccioni è qui l’autore di libri per ragazzi colpito da inatteso successo. Analogo successo non merita la pellicola. Il film infatti al box office non viene premiato come gli altri precedenti del toscano. La favoletta procede stentata con un epilogo retorico e prevedibile. Si salva una notevole Yamila Diaz“. Il pesce innamorato va in onda su Canale 5 il 3 agosto a partire dalle 21.20b. Potremo seguirlo anche in diretta streaming su Mediaset Play, cliccando qui.

Regia di Leonardo Pieraccioni

Il pesce innamorato va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 3 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film italiano realizzato nel 1999 da Vittorio Cecchi Gori con la regia di Leonardo Pieraccioni il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Giovanni Veronesi. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Arnaldo Catinari con il montaggio gestito da Mirco Garrone mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Claudio Guidetti. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession, Patrizia Loreti e Sergio Forconi,

Il pesce innamorato, la trama del film

Ecco la trama de Il pesce innamorato. Arturo è un falegname che per hobby e per passione si diletta anche a scrivere delle favole per bambini. La sua è una incredibile passione per altro corredata da un grande talento per la scrittura tant’è che, in uno dei suoi racconti, viene preso in considerazione da una casa editrice che lo pubblica. La favola inizia ad avere un certo riscontro e sempre più bambini vogliono averla a disposizione per poterla leggere. Questo improvviso e per certi versi insperato successo, mette Arturo nelle condizioni di dover viaggiare tantissimo per promuovere il suo libro in tantissime librerie dislocate su tutto il territorio italiano. Una bella opportunità di guadagno, ma anche e soprattutto una bella responsabilità e tanti impegni che lo distolgono da quella che è la sua principale attività ossia quella di artigiano del legno. Durante uno di questi tanti impegni, fa la conoscenza di una donna particolarmente affascinante di nome Matilde. Tra di loro scatta immediatamente il colpo di fulmine con i due che si ritrovano a trascorrere un’appassionante notte d’amore che tuttavia finisce con il mattino seguente.

In pratica Arturo riprende il proprio viaggio con i tanti impegni inprogramma per presentare il libro, mentre lei ritorna alla sua vita. 15 mesi più tardi Arturo ha deciso di dedicarsi all’arte della falegnameria e soprattutto ha voluto costruire quella che era la casa dei tuoi desideri con un tetto rosso ed un camino azzurro proprio come lui aveva raccontato nella favola che gli ha permesso di guadagnare grande fama ed un enorme quantitativo di soldi. Per puro caso Arturo incontra nuovamente Matilde che ha deciso di cambiare vita e soprattutto sta per effettuare una scelta importante della tua esistenza in quanto sta per sposare un uomo. Inoltre, si trova a gestire un bambino nato esattamente nove mesi più tardi da quel loro primo incontro. Matilde confessa ad Arturo di non essere sicura di voler convolare a nozze anche perché ha un forte dubbio sulla paternità del bambino. Le cose si intrecciano in maniera tale che tra i due scoppia nuovamente la passione con Arturo che decide di andare a vivere per sempre con la sua Matilde e con il loro figlio in una casa dallo stile fiabesco, lontani da tutto compresa quella vita troppo stressante di scrittore di successo.



