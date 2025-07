Il piccolo inquilino è una divertente commedia francese con protagonista Karin Viard: una maternità tardiva e non cercata è il tema del film

Il piccolo inquilino, film su Rai 3 diretto da Nadège Loiseau

Giovedì 31 luglio, Rai 3 propone una serata all’insegna del cinema francese: alle 21:20 andrà in onda Il piccolo inquilino, una commedia delicata e originale realizzata nel 2016. Il film, conosciuto con il titolo originale Le Petite Locataire, porta la firma di Nadège Loiseau, che aveva già esplorato lo stesso tema in forma breve con il suo cortometraggio Le Locataire nel 2012.

Al centro della storia c’è Karin Viard, attrice amatissima in Francia candidata in diverse occasioni al prestigioso Premio César, che ha vinto per la sua intensa interpretazione in film come Haut les cœurs! e Baciate chi vi pare. Con il suo stile ironico e profondo, Viard guida un cast corale ricco di volti noti, tra cui: Philippe Rebbot, Manon Kneusé, Hélène Vincent e Antoine Bertrand.

La trama del film Il piccolo inquilino: una gravidanza inaspettata

Il piccolo inquilino è una commedia dolceamara che racconta con leggerezza e profondità un momento inatteso nella vita di Nicole, una donna prossima ai cinquant’anni.

Convinta che i malesseri che la affliggono siano dovuti alla menopausa, Nicole resta spiazzata dalla scoperta di una gravidanza inattesa. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e la mette di fronte a interrogativi che non si era mai posta: cosa vuole davvero dalla vita? È pronta a ricominciare da capo? E, soprattutto, è disposta ad accogliere una nuova presenza nella sua esistenza già caotica?

Nicole è il perno di una famiglia frizzante e decisamente fuori dagli schemi, composta da personaggi altrettanto eccentrici ognuno dei quali ha un’opinione diversa sulla situazione. Stavolta Nicole non vuole lasciarsi influenzare dalle aspettative degli altri: questo inaspettato “piccolo inquilino” diventa l’occasione per rimettere tutto in discussione e prendere in mano la propria esistenza con nuovo coraggio e consapevolezza.