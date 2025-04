Questa sera torna sul piccolo schermo Il piccolo lord, celebre film del 1980 capace negli anni di raccogliere successo in maniera continuativa. La pellicola ha toccato diverse generazioni grazie alla storia toccante narrata e che ha saputo sempre coinvolgere il pubblico, dagli adulti ai più giovani. Il piccolo lord racconta la storia di un bimbo, Cedric, rimasto orfano da piccolo. Il suo papà era il figlio più piccolo del conte di Dorincourt, che aveva sempre dato contro al figlio quando decise di sposare una donna americana, nonostante non l’avesse mai vista.

Cedric era amico di un droghiere, Mr Hobbs, che lo avvicinò al mondo della politica. L’avvocato di Douricort un giorno decise di sorprendere tutti, rivelando che Cedric sarebbe diventato il diretto erede della grande fortuna posseduta dal conte. A quel punto il piccolo Cedric si ritrova a dover lasciare New York per andare a vivere in Gran Bretagna, dove si ritroverà a tu per tu con il nonno con il quale il rapporto non sarà di certo semplice. Tra una scoperta e l’altra, l’ascesa di Cedric al potere regalerà un’emozione dietro l’altra al pubblico, in uno dei film più amati degli ultimi cinquant’anni e capace di varcare i confini del Regno Unito.

Il piccolo lord, il castello del film dove si trova?

Il piccolo lord è un film rinomato anche per le location mozzafiato, il castello che vediamo al centro del film esiste davvero ed ha rappresentato una importante meta turistica nel corso degli anni. Il piccolo lord è infatti girato nel castello di Belvoir, immerso in un parco mozzafiato che è possibile visitare.

Curioso il percorso de Il piccolo lord, il film è stato infatti trasmesso prima sul piccolo schermo e in una seconda fase al cinema, circa un mese dopo la messa in onda televisiva nel Regno Unito, che ovviamente è stata poi seguita da numerose riproposizione nel corso degli anni.

