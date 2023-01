Il piccolo principe/ Su Italia 1 il film d’animazione tratto dal famoso libro

Il piccolo principe, film di Italia 1 diretto da Mark Osborne

Il piccolo principe va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 23:00. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia nel 2015 il cui soggetto è evidentemente attratto dal romanzo scritto da Antoine de Saint-Exupéry e dalla storia sviluppata da Mark Osborne e Bob Persichetti. La sceneggiatura e l’adattamento alla versione cinematografica è stata gestita dallo stesso Bob Persichetti con il supporto di Irena Brignole mentre la regia è stata firmata da Mark Osborne.

La distribuzione in Italia del film Il piccolo principe è stata gestita dalla Lucky Red mentre la realizzazione ha riguardato diverse case cinematografiche tra cui Orange studio e Paramount Animation. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Hans Zimmer e Richard Harvey mentre il montaggio è frutto del lavoro di Matt Landon.

Nella versione originale de Il piccolo principe hanno prestato la loro voce ai vari protagonisti della pellicola diversi attori famosi tra cui Rachel McAdams, Benicio Del Toro, Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Albert Brooks, James Franco e Bud Cort.

Il piccolo principe, la trama del film

In Il piccolo principe ci troviamo in un mondo particolare nel quale le persone devono fare i conti soltanto con doveri e responsabilità per cui i bambini non hanno l’opportunità di giocare e di divertirsi ma essenzialmente comportarsi proprio come fanno gli adulti. In questo scenario decisamente poco consono per le esigenze dei più piccoli, una ragazzina insieme a sua madre sta per entrare in un importante plesso scolastico per sottoporsi ad un colloquio che gli permetterebbe di entrare nella migliore scuola di tutta la sua città.

Purtroppo per diverse questioni la ragazza non viene accolta nell’edificio e questo spinge la madre a prendere una decisione che riguarda anche la loro vita per cui lasciano il loro vecchio quartiere e si spostano in una casa a pochi metri dalla stessa scuola in maniera tale da poter studiare tutto l’anno e ritrovare l’ammissione. Tuttavia visto che il quartiere è abbastanza costoso, l’unica sistemazione che trova a buon mercato è quella di fianco a un’abitazione piuttosto bizzarra realizzata con una forma particolare.

Un giorno mentre si trova a casa la ragazzina è protagonista di un evento incredibile perché un biplano sfonda il suo muro e riceve una lettera che le racconta quella che è stata la storia di un piccolo principe.

La ragazzina che ha come unico compito della sua giornata studiare costantemente per farsi trovare pronta all’anno successivo, inizia a interessarsi a quella vicenda e a quell’incredibile storia del piccolo principe.

A questo punto va a trovare l’anziano padrone di casa che si trova nelle vicinanze della sua abitazione e che è il proprietario anche del biplano che peraltro sta cercando di riparare. Durante ogni visita della ragazzina l’uomo ha l’opportunità di raccontargli un piccolo frammento delle vicende del piccolo principe che lui aveva incontrato quando era ancora un calzino molti anni prima nel deserto del Sahara dopo un ennesimo schianto con il suo aeroplano. Le vicende sono sempre più interessanti ma la povera ragazzina deve fare i conti con i dettami della madre la quale non appena scoperto quello che stava succedendo la costringe a lasciar perdere quell’anziano di casa che lei reputa soltanto un pazzo visionario.

