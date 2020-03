Il piccolo principe/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 22 marzo 2020)

Il piccolo principe va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 22 marzo, a partire dalle ore 15:55. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Francia nel 2015 con soggetto evidentemente tratto dal romanzo scritto dalla Antoine de Saint-Exupéry e dalla storia di Mark Osborne e Bob Persichetti con Quest’ultimo che si è anche occupato dello sviluppo della sceneggiatura in collaborazione con Irena Brignull. La regia è stata curata da Marco Osborne con il montaggio realizzato da Carole Kravetz Aykanian e Mart Landon, le musiche della colonna sonora di Hans Zimmer e Richard Harvey mentre la scenografia è frutto del lavoro di Lou Romano e Celine Desrumanux.

Il piccolo principe, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il piccolo principe. In un mondo dove le responsabilità prevalgono sempre e comunque sulla possibilità di divertirsi anche per i bambini, una donna decide di permettere alla propria figlia di studiare in una delle più rinomate scuole di tutta la città. Purtroppo il provino necessario per avere accesso alla struttura non va nei migliori dei modi ed infatti la ragazzina viene bocciata.

Tuttavia la mamma non vuole assolutamente rinunciare a questa importante opportunità per la bambina ben sapendo di come questo le possa permettere un giorno di avere un futuro solido e soprattutto un’occupazione che possa consentire di guadagnare i soldi necessari ed avere un’esistenza pregevole.

In particolare la mamma decide di acquistare una casa che sta esattamente nel quartiere dove è presente la struttura scolastica in maniera tale che la propria figlia durante tutto l’anno si posa preparare al meglio per superare, questa volta, il difficile esame. Un giorno però all’interno della loro casa entra in maniera accidentale un vecchio aviatore con un’intera elica del suo biplano con cui di fatto distrugge parte del muro.

La ragazzina entra così in contatto con questo vecchio aviatore con il quale allaccia immediatamente un bellissimo rapporto di amicizia che permetterà alla stessa ragazzina di conoscere un’incredibile storia. L’aviatore nello specifico le racconterà di come durante la sua giovinezza abbia traversato anche l’immensa distesa del deserto del Sahara e come in quella occasione per via di una avaria, dovette effettuare un atterraggio di fortuna sulle dune.

Durante questa avventura l’aviatore ebbe modo di conoscere il piccolo principe il quale sembrava essere estremamente addolorato per il fatto di non poter più avere a disposizione la sua amata rosa. Ogni giorno la ragazzina andrà quindi a far visita al vecchio aviatore per poter scoprire nuove informazioni su questa incredibile avventura anche se dovrà fare i conti con la rabbia della propria madre che naturalmente, una volta scoperto quello che faceva il pomeriggio la figlia invece di studiare, le impone assolutamente di non frequentare quella strana casa.

Video, il trailer de Il piccolo principe



© RIPRODUZIONE RISERVATA