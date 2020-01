Il piccolo principe/ Video, su Italia 1 il film fantastico d’animazione (11 gennaio)

Il piccolo principe sarà proiettato su Italia 1 oggi, 11 gennaio, dalle ore 23.15. Il lungometraggio in esame può essere considerato come un film fantastico. I doppiatori principali di questa pellicola sono Riley Osborne, James Franco, Rachel McAdams e Marion Cotillard. Il piccolo principe è stato distribuito per la prima volta nell’anno 2015. Il regista del film in esame non è altri che Mark Osborne. Le musiche sono state composte da Richard Harvey, mentre del lavoro di montaggio se ne è occupato Matt Landon. Nella pellicola recitano appunto Rachel McAdams e Marion Cotillard. La prima è famosa per aver lavorato con Ryan Gosling nel film Le pagine della nostra vita. La Cotillard, invece, è diventata famosissima per essere stata una delle protagoniste dei lungometraggi Un’ottima annata e La vie en rose. Le due attrici non hanno mai lavorato insieme.

Il piccolo principe, la trama del film

Ne Il piccolo principe, si parla di un mondo fatto solo di responsabilità e doveri. In questa realtà immaginaria, anche i più piccini si devono comportare come gli adulti. Nel film si fa riferimento quindi ad una bambina, la quale deve sostenere un colloquio per entrare a far parte della Werth Academy. Quest’ultima è una scuola molto importante. La giovane viene scartata e la madre decide di trasferirsi con la figlia nel quartiere dell’accademia, per far sì che la sua ragazza riprovi un giorno ad essere ammessa alla Werth. Ad un tratto la bambina fa amicizia con il suo vicino di casa. Quest’ultimo le racconta la storia del piccolo principe e le dice che, molti anni prima, ha incontrato questo ragazzino nel deserto del Sahara. Appassionata da questo racconto, la giovane va sempre a trovare il suo nuovo amico, trascurando lo studio.

Un giorno il suo vicino le racconta la fine della storia del piccolo principe, secondo cui questo ragazzino, sentendo parecchio la mancanza della sua amata rosa, si fa mordere da un serpente e muore in pochi secondi. A causa della fine tragica di questo racconto, la bambina, arrabbiata, interrompe i rapporti con il suo amico. Successivamente, costui si sente male e viene ricoverato in ospedale. La ragazzina, nel frattempo, ha un incidente e sviene. Sogna allora di incontrare il piccolo principe e di aiutarlo a ricongiungersi con la sua amata rosa. Al risveglio, la bambina va a trovare in ospedale il suo vicino, ormai consapevole di aver compreso il vero senso di due valori fondamentali, quali quello dell’amicizia e dell’amore.

Il trailer de Il piccolo principe





© RIPRODUZIONE RISERVATA