Il piccolo yeti, regia di Jill Culton

Sabato 28 dicembre 2024 va in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21.20, il film d’animazione del 2019 dal titolo Il piccolo yeti. La pellicola è una produzione DreamWorks Animation ed è scritta e co-diretta dalla regista Jill Culton, che nel corso della sua carriera ha collaborato a diversi progetti d’animazione di successo, come “Toy Story”, “Toy Story 2”, “A Bug’s Life” e “Hotel Transylvania”. Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Rupert Gregson-Williams, autore delle colonne sonore di lungometraggi come “Hotel Rwanda” (2004), “Io vi dichiaro marito e… marito” (2007) e “Aquaman e il regno perduto” (2023).

La piccola protagonista del film Il piccolo yeti è doppiata in lingua originale dall’attrice e cantante Chloe Bennet, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Skye in “Agents of S.H.I.E.L.D.”. Per quanto riguarda, invece, il doppiaggio in lingua originale, la voce della protagonista è quella di Lavinia Paladino, che recentemente ha doppiato il personaggio di Zeynep nella serie tv turca campione d’ascolti “Endless Love”. Nel cast di doppiaggio italiano del film Il piccolo yeti anche: Luca Tesei, Alex Polidori, Stefano Benassi, Ilaria Stagni, Graziella Polesinanti, Federica De Bortoli e Carlo Scipioni. Non tutti sanno che, ironia della sorte, nel doppiaggio originale compare anche Tenzing Norgay Trainor (voce di Jin), nipote del primo alpinista ad arrivare (insieme a Sir Edmund Hillary) in cima al Monte Everest.

La trama del film di animazione Il piccolo yeti

Il piccolo yeti, come suggerisce il titolo, racconta le avventure di un piccolo yeti che riesce a sfuggire da una struttura nella città cinese di Shanghai in cui era tenuto prigioniero dal crudele Mr. Burnish, uno scienziato che desidera utilizzarlo per provare l’esistenza di questa specie. A Shanghai vive però anche la giovane Yi, una ragazzina la cui famiglia, composta da sua mamma e sua nonna, sta attraversando importanti difficoltà economiche. La protagonista cerca in ogni modo di dare una mano, passando da un lavoretto ad un altro per guadagnare qualche soldo.

Una sera compare sul tetto di casa sua proprio il piccolo yeti e la ragazzina decide di tenerlo con sé. Yi chiama il suo nuovo amico “Everest” ed è pronta a tutto pur di aiutarlo a tornare nel suo habitat naturale e dai suoi cari. Ovviamente i due amici dovranno fare i conti con Mr. Burnish, deciso a catturare nuovamente lo yeti con l’aiuto dei suoi uomini. Per fortuna Yi e Everest riusciranno a sfuggirgli e, superando numerose difficoltà, attraverseranno l’Asia in un’incredibile e straordinaria avventura.