Il piccolo yeti/ Su Italia 1 il film d’animazione ambientato a Shanghai

Il piccolo yeti, il film in prima visione su Italia 1

Questa sera, sabato 1° ottobre, alle ore 21:20 su Italia 1 va in onda in prima visione tv il film d’animazione Il piccolo yeti. La pellicola è stata realizzata nel 2019 dalla casa cinematografica della DreamWorks Animation in collaborazione con Pearl Studios mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Universal Pictures.

Il film è stato diretto dai registi Jill Culton e Todd Wilderman con il primo che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche sono state firmate dal Rupert Gregson-Williams mentre il montaggio è stato eseguito da Susan Fitzer. Nella versione italiana le voci dei vari protagonisti sono state doppiate da Lavinia Paladino, Luca Tesei, Alex Polidori, Stefano Benassi, Ilaria Stagni, Graziella Polesinanti e Federica De Bortoli.

Il piccolo yeti, la trama del film d’animazione

Un piccolo e giovane yeti fugge da un complesso di Shanghai, dove era stato rinchiuso da Mr. Burnish, che intende usarlo per provare l’esistenza di yeti nel mondo. Intanto nella sconfinata città di Shanghai vive Yi, una giovane adolescente con sua mamma e sua nonna. Nonostante la sua giovane età è costretta a fare i conti con mille impegni per cercare di dare una mano alla famiglia per andare avanti, per cui si barcamena in lavoretti part-time. Una sera Yi vede sul tetto della propria casa lo yeti e lo chiama Everest.

Ben presto i due diventano amici e soprattutto la ragazza riesce a conquistare la fiducia “dell’abominevole uomo delle nevi”. Yi vorrebbe aiutare il piccolo yeti nel tornare nel suo habitat naturale per riunirsi alla sua famiglia. Purtroppo la loro tranquillità durerà poco perché gli uomini di Mr. Burnish intercettano lo yeti e cercano di catturarlo, ma i due amici riescono a scappare dando così inizio all’incredibile e meravigliosa avventura che li porterà a percorrere un viaggio straordinario alla scoperta di tutte le bellezze dell’Asia più orientale.

