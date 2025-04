Il pilota razxo e la bella siberiana, film su Rete 4 diretto da Josef von Sternberg

Lunedì 14 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, la commedia dal titolo Il pilota razzo e la bella siberiana. Questo progetto cinematografico è stato prodotto dalla RKO Radio Pictures nel 1957 e vede alla regia Josef von Sternberg, film maker molto apprezzato da Charlie Chaplin e noto per aver diretto le pellicole più famose che hanno reso Marlene Dietrich un’icona, come L’angelo azzurro (1930), Marocco (1930), Shanghai Express (1932), Venere bionda (1932) e altri. La colonna sonora è invece firmata da Bronislau Kaper, compositore polacco vincitore del Premio Oscar per le musiche di Lili (1953).

Il protagonista maschile del film Il pilota razzo e la bella siberiana è il grande John Wayne, una delle stelle più luminose della storia di Hollywood, volto iconico del genere western e vincitore di un Premio Oscar e ben 3 Golden Globe.

Al suo fianco l’affascinante e talentuosa Janet Leigh, diventata in seguito famosa grazie alla sua interpretazione in Psyco (1960) di Alfred Hitchcock. Nel cast anche: Jay C. Flippen, Paul Fix, Richard Rober, Roland Winters e Hans Conried.

La trama del film Il pilota razzo e la bella siberiana: un’aviatrice russa mette nei guai un colonnello americano…

Il pilota razzo e la bella siberiana è ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale quando, in maniera del tutto inaspettata, atterra un velivolo sovietico in una base statunitense. Il colonnello Shannon accorre immediatamente sul posto per analizzare la situazione e, a differenza di quanto avrebbe mai immaginato, si trova di fronte ad una bellissima pilota di nome Anna.

Quest’ultima è una donna davvero affascinante e anche la sua storia è altrettanto sorprendente, infatti racconta di essere giunta alla base per chiedere asilo dopo aver disertato. Le alte cariche americane, però, non sono convinte che Anna stia dicendo la verità e per questo motivo ordinano a Shannon di affiancarla e, se possibile, anche sedurla, così da ricavare quante più informazioni possibile.

La situazione, però, diventa ben presto molto più complicata poiché i due protagonisti si innamorano davvero e, proprio per questo motivo, decidono di sposarsi velocemente per paura che Anna possa essere espulsa dagli Stati Uniti. Al ritorno dal viaggio di nozze, però, Shannon deve fare i conti con i suoi superiori, che lo informano di una notizia sconvolgente: la donna che ha sposato è in realtà una spia inviata per estorcere informazioni per il suo Paese.

Il colonnello, però, è ormai perdutamente innamorato della donna e per questo motivo arriva a rubare un jet per scappare con lei. Arrivati in territorio sovietico è ora Shannon ad essere sotto la lente d’ingrandimento ed è Anna a dover mettere in salvo il suo amato, in una nuova ed avventurosa fuga.