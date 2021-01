Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne (14 gennaio)

‘Il pilota razzo e la bella siberiana’ sarà il film in onda nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 16.40, giovedì 14 gennaio 2021. Pellicola classica del 1957 diretta dal regista Josef von Sternberg, con un cast composto da John Wayne nella parte del Colonello Jim Shannon, Paul Fix nella parte del maggiore Rexford, Ivan Triesault nel ruolo del generale Langrand. E ancora Janet Leigh è la tenente Anna Marladovna, Hans Conried è il colonello Matov, Richard Rober ha la parte di George Rivers, Roland Winters è il colonello Sokolov e Jay C. Flippen ha la parte del maggiore generale Black. Infine fanno parte del cast del film anche John Bishop: nel ruolo del maggiore Sinclair, Barbara Freking nella parte dell’ausiliaria, Denver Pyle e Joyce Compton sono il signor e la signora Simpson, Kenneth Tobey ha il ruolo del Sergente e Perdita Chandlerha la parte di Georgia Rexford.

Il pilota razzo e la bella siberiana, la trama del film

‘Il pilota razzo e la bella siberiana‘ racconta la storia del colonnello dell’aeronautica Jim Shannon che vede atterrare su una pista statunitense un aereo da combattimento russo, guidato sorprendentemente da una bellissima pilota, il tenente Anna Marladovna. Marladovna ha disertato e chiede quindi asilo in territorio americano, Shannon si innamora di lei e i due si sposano, ma dopo il matrimonio il maggior generale Black mette in guardia il colonnello: Shannon avrebbe spostato quella che altri non è che una spia sovietica.

Anna sta per essere arrestata e per salvarsi vola con Shannon su un aereo americano fino allo spazio sovietico. Ma i russi vorrebbero studiare l’aereo americano, che viene distrutto proprio per evitare a Shannon di diventare lui stesso un traditore. Varie situazioni rocambolesche si alterneranno, fino alla decisione di Anna di far prevalere i sentimenti al dovere: scapperà di nuovo, ma assieme a Shannon verso l’occidente, per iniziare una nuova vita insieme.



© RIPRODUZIONE RISERVATA