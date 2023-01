Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Il pilota razzo e la bella siberiana, film di Rete 4 diretto da Josef Von Sternberg

Il pilota razzo e la bella siberiana va in onda oggi, venerdì 13 gennaio, su Rete 4 dalle ore 16:40. Il film, girato nel 1957, è di genere comico e vede come protagonisti degli attori piuttosto conosciuti nel panorama cinematografico mondiale. A tal proposito, infatti, il grande John Wayne (protagonista indiscusso di tutto il panorama western), veste i panni del protagonista, mentre al suo fianco c’é la bella Janet Leigh, anch’ella volto storico della cinematografia mondiale.

Il regista di Il pilota razzo e la bella siberiana fu Josef Von Sternberg, conosciuto per essere un cineasta completo a trecentosessanta gradi e in possesso di molteplici competenze, dal montaggio alla direzione della fotografia. Josef Von Sternberg è ricordato per aver lanciato artisticamente Marlene Dietrich nel mondo del cinema di genere. Non si registrano particolari curiosità per questo film, se non un blooper divertente che avviene durante il corso della pellicola: Janet Leigh, in primo piano, dorme a letto con la spalla sul cuscino. Nell’inquadratura successiva, invece, Janet Leigh si trova in maniera trasversale rispetto John Wayne.

Il pilota razzo e la bella siberiana, la trama del film

Il film Il pilota razzo e la bella siberiana ruota attorno alle vicende comiche del Colonnello Jim Shannon, il quale è al comando di una base aeronautica militare. La sua vita trascorre tranquilla, al riparo da quelle che potrebbero essere missioni operative di una certa pericolosità, fino a quando la sua vita viene stravolta un giorno dall’arrivo di un aereo sovietico che atterra sulla pista della base militare.

Il colonnello Jim Shannon entra subito nel panico, poiché crede che possa trattarsi effettivamente di un attacco militare. Raggiunge l’aeroplano e, una volta aperto, scopre con sua enorme sorpresa che il pilota è in realtà una donna russa decisamente attraente che risponde al nome di Anna Marladovna. Tale donna si trova in una situazione complicata: ha deciso infatti di disertare e di abbandonare l’Unione Sovietica per cercare asilo, con il desiderio di ricominciare una vita lontana dalla sua patria.

Il colonnello Jim Shannon, alquanto rapito dalla bellezza della donna, decide di accoglierla nella sua base militare, in cambio di informazioni tattiche: fatica che, però, si rivelerà sprecata poiché Anna Marladovna non è minimamente intenzionata a condividere alcun tipo di informazioni. I superiori in grado del colonnello Shannon decidono di ricorrere ad un sotterfugio: spingono questi a sedurre la pilota, così da poter ricavare le informazioni che desiderano. Sfortuna vuole, però, che i due finiscano per innamorarsi davvero, mandando così il piano a monte.

I due decidono così di sposarsi in segreto e di partire verso l’Unione Sovietica, poiché se restasse lì in America verrebbe imprigionata e poi espulsa per molti anni. Affinchè ciò non accada, Jim e Anna partono per l’Unione Sovietica, dove però Jim viene a sua volta drogato e interrogato dalle autorità locali; nel frattempo, scopre che Anna è incinta, situazione che cambia definitivamente le carte in tavola. Si scopre quindi che Anna è in realtà una spia mandata in America dai sovietici, ma che alla fine decide di non seguire più la sua missione perché ormai definitivamente innamorata di Jim. I due, alla fine, decidono di tornare negli Stati Uniti per vivere il proprio amore senza più nessuna paura, lontani dalle logiche della guerra e dell’odio.

