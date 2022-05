Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Janet Liegh

Il pilota razzo e la bestia, film di Rete 4 diretto da Josef von Sternberg

Il pilota razzo e la bella siberiana andrà in onda giovedì 12 maggio su Rete 4 alle ore 16.40. Jet Pilot è stato girato nel 1957 da Josef von Sternberg, regista, sceneggiatore, produttore e scenografo austriaco. É da sempre considerato un cineasta completo poiché, oltre a fare il regista, è stato anche montatore e direttore della fotografia dei suoi film. Il pilota razzo e la bella siberiana è stato girato tra il 1949 e il 1950, ma è stato distribuito solo nel 1957.

La sceneggiatura è di Jules Furthman; i produttori Howard Hughes e Jules Furthman; la casa di produzione è RKO Radio Pictures; la fotografia è di Winton C. Hoch; il montaggio è di Michael R. McAdam, Harry Marker, William M. Moore; gli effetti speciali di Daniel Hays; la scenografia è di Albert S. D’Agostino e Field Gray, Harley Miller e Darrell Silvera e le musiche sono di Bronislau Kaper. Nel cast troviamo tra gli altri John Wayne, Janet Leigh, Jay C.Flippen, Paul Fix, Richard Rober e molti altri ancora.

Il pilota razzo e la bestia, la trama del film: un aereo sovietico in America

Ne Il pilota razzo e la bestia siberiana, un aereo da combattimento sovietico atterra in America. Il comandante della base, Jim Shannon, rimane piuttosto stupito quando scopre che a guidare il veivolo è una bella donna, la tenente Anna Marladovna. La pilota comunica di aver disertato e di richiedere l’asilo politico, ma non rivela nessuna informazione militare. I comandanti della base affidano a Shannon il difficile compito di scoprire qualcosa, provando a sedurre Anna.

I due però si innamorano davvero e il comandante, temendo che la donna sia espulsa, la sposa senza permesso. Tornati dalla luna di miele, il maggior generale Black avvisa Shannon che Anna in realtà è una spia. Gli americani vogliono temporeggiare e non arrestarla per vedere cosa accade. Jim però dice alla moglie come stanno le cose e, per salvarla, i due pianificano una fuga: rubano un aereo per arrivare fino allo spazio aereo sovietico e distruggono il veivolo, per evitare che i sovietici lo studino.

Anna viene ripresa poiché l’aereo è stato distrutto, ma dice ai suoi superiori che Shannon potrebbe comunque tornare utile per le sue conoscenze. Nel frattempo, Jim scopre che Anna è incinta e, pur di non far adirare i sovietici, finge di collaborare. Come andrà a finire?











