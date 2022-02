Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Il pilota razzo e la bella siberiana, su Rete 4 film diretto da Josef Von Sternberg

Il pilota razzo e la bella siberiana va in onda oggi, 24 febbraio, a partire dalle ore 16:20 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1957 e appartiene ai generi azione e spionaggio.

Il regista di questo film risulta essere Josef Von Sternberg mentre la sceneggiatura è stata scritta da Jules Furthman. All’interno del cast del film ci sono diversi volti noti che hanno fatto la storia di Hollywood come John Wayne, Janet Leigh, Jay C. Flippen, Paul Fix, Richard Rober e Roland Winters. Le musiche di questo film sono state realizzate dal maestro Bronislau Kaper mentre la fotografia è stata curata da Winton C Hoch.

Il pilota razzo e la bella siberiana, la trama del film: un evento inaspettato

Leggiamo la trama de Il pilota razzo e la bella siberiana. Su una pista statunitense, durante il periodo della Guerra Fredda, atterra un aereo di origine sovietica. I militari statunitensi si mettono subito in allarme perché non sanno cosa può nascondersi dietro questo evento inaspettato. Con somma sorpresa di tutti però, all’interno dell’aereo si trova una donna, una bellissima donna russa. Alcuni la reputano inoffensiva e dopo poco tempo il grado di allerta inizia a calare.

Jim Shannon comunque, responsabile dell’aeronautica, chiede spiegazioni alla donna. Quest’ultima dice di chiamarsi Anna Marladovna e di aver disertato il proprio esercito. Difatti, Anna si ritiene stufa della guerra e si è recata sul territorio nemico per poter chiedere asilo e ricominciare da capo una nuova vita. I comandanti di Shannon dunque, decidono di crederla, assegnando all’uomo il compito di sedurla e scoprire qualcosa in più sul suo conto. I due comunque, sembrano innamorarsi e decidono di sposarsi segretamente. Ad ogni modo, le sorprese che riserverà questo matrimonio saranno davvero interessanti e potrebbero essere fondamentali per l’esito della Guerra Fredda.

