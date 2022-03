Il Pinguino 2, chi è? Il Cantante Mascherato 2022/ Le ipotesi, da Bianca Atzei a Tomba

L’attuale edizione de “Il cantante mascherato” è stata caratterizzata un importante colpo di scena, che ha modificato anche i programmi degli autori del programma. Edoardo Vianello, il Pinguino, ha infatti deciso di abbandonare perché riteneva la maschera troppo pesante, al punto tale da impedirgli di esibirsi liberamente. Milly Carlucci ha accettato la scelta, ma ha deciso che la sua maschera sarebbe rimasta comunque in gioco, anche se con un altro personaggio.

L’identità del Pinguino 2 è ancora misteriosa, non solo per i telespettatori ma anche per i quattro giurati, che hanno il compito di fare da investigatori, ovvero Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Accettare di prendere parte a un programma in corsa non è semplice, ma chi lo fa solitamente dimostra di amare le sfide. E già questo potrebbe essere un indizio interessante da tenere in considerazione.

Chi è il Pinguino 2 de “Il Cantante Mascherato 2022”? Il mistero è ancora forte

Una delle frasi pronunciate da Il Pinguino 2 in puntata a Il cantante mascherato contribuisce ad alimentare il mistero su chi si nasconda sotto la maschera. “Quando voglio una cosa faccio di tutto per raggiungere l’obiettivo – ha detto -. Adoro stare al freddo, ci sto volentieri“. I più attenti hanno inoltre notato la scelta di cambiare cappello, altro elemento che potrebbe rivelarsi determinante.

L’indizio relativo al freddo ha fatto pensare che possa trattarsi di Alberto Tomba, in riferimento evidentemente alla sua lunga carriera sugli sci in cui ha reso onore al nostro Paese, ipotesi avallata da Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Arisa, invece, ha fatto il nome di Bianca Atzei, in un primo momento invece associata alla Medusa, che era invece Bianca Guaccero. I dubbi, insomma, sono ancora tanti, ma presto ne sapremo di più.

