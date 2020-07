Il Piper, disco storica a Roma/ Sul palco concerti di Patty Pravo e Mia Martini

Il Piper è lo storico locale di Roma diventato punto di riferimento di una generazione intera, ma anche fenomeno di costume. Fondato ‘avvocato Alberigo Crocetta, il nome di questo locale è associato da sempre a quello di grandi artisti della musica italiana come Patty Pravo. Per tutti la divina Patty Pravo altro non è che la ragazza del Piper visto che proprio dal locale storico mosse i primi passi conquistando poi le classifiche italiane ed internazionale. Considerato uno dei locali più importanti degli anni ’60, il Piper era situato in Via Tagliamento a Roma vicino al quartiere Coppedè. L’inaugurazione c’è stata il 17 febbraio 1965 e in pochissimi anni il locale diviene una vera e propria icona per un’intera generazione, ma anche un fenomeno di costume. All’interno del locale trovano spazio anche esposizioni di grandi artisti: da Andy Warhol a Robert Rauschenberg, da Mario Schifano a Piero Manzoni. Sul palcoscenico del Piper sono passati tantissimi artisti: a cominciare da The Rokes e l’Equipe 84 che furono le due band chiamate ad inaugurare il locale.

Il Piper chiude: venduto all’asta

Non solo, poco dopo sul palco suonano i Rokketti, I New Dada, I Pyrañas, I Delfini, I Giganti, I Meteors, I BlackJack, Gli Apostoli, Le Pecore Nere, Le Facce di Bronzo, ma anche The Primitives di Mal. E ancora: Nino Ferrer, Fred Bongusto, Dik Dik, Farida, Gabriella Ferri, Rita Pavone, Roby Crispiano, Gepy & Gepy, Nancy Cuomo. Il nome del locale però viene da sempre associato a due cantanti italiane: Caterina Caselli e soprattutto Patty Pravo conosciuta anche come “la ragazza del Piper”. In realtà anche Mina nel 1965 sceglie proprio lo storico locale romano per girare una serie di caroselli per la Barilla e successivamente sul palcoscenico arrivano anche artisti del calibro di Romina Power, Mia Martini, Loredana Bertè e Renato Zero. Anche la musica internazionale approda al Piper con i Procol Harum, i Byrds, Rocky Roberts, Nevil Cameron, Herbie Goins & The Soultimers, Wess e i Pink Floyd protagonisti di due serate evento il 18 e il 19 aprile 1968. Proprio al Piper si esibiscono anche i New Trolls, Le Orme, I Corvi, I Delfini e I Pooh che nel locale conobbero Riccardo Fogli che diventa poco dopo il nuovo frontman. La storica discoteca – club ha chiuso i battenti nel 2017 venduta all’asta per 1.676.000 euro.



