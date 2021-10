Il pistolero di Dio, Rete 4/ Il western con protagonista un grande Glenn Ford

Il pistolero di Dio va in onda oggi, 31 ottobre, a partire dalle ore 16.50 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto nel 1969 e diretto da Lee H. Katzin. Il cast è senza dubbio di alto livello grazie in particolare alla presenza di Glenn Ford (nel ruolo di Jim Killian) e Barbara Hershey (Leloopa).

L’opera ci porta indietro a un certo cinema di qualità che non tutti riescono ad apprezzare oggi, ma che alcuni grandi registi come Quentin Tarantino e i Fratelli Coen hanno rilanciato di recente. Non siamo di certo di fronte a uno dei maestri del genere alla regia, ma di certo la presenza di un grande attore come Glenn Ford non può che commuovere un certo tipo di pubblico adulto.

Il pistolero di Dio, la trama

Il pistolero di Dio racconta le vicende del cowboy Jim Killian, a partire dal termine del suo viaggio verso Vine Gardon. In prossimità della destinazione, si imbatte in due giovani del posto intenti ad osservare un povero indiano morente, da loro stessi impiccato. Nonostante i loro tentativi di farsi vanto e sbeffeggiare Jim, vengono messi in fuga dalla sicurezza e dalle minacce del cowboy, che infliggerà loro una dura lezione all’interno della locanda della città. Ciò che Jim non sa ancora è che uno dei due, Coke, è il figlio di uno dei più importanti allevatori di pecore del posto, Asa Beck, alle prese con le rivendicazioni dei pecorari del posto che vedono i mancare i loro diritti al pascolo. A questo punto, il tenace cowboy cerca di intervenire nella controversia, cercando prima un confronto diretto con Beck che però finisce con un nulla di fatto. Successivamente, decide di fingersi il pastore di una parrocchia per leggere un sermone di riappacificazione, con l’obbiettivo proprio di portare la situazione ad un lieto fine per entrambe le parti in contesa. Il colpo di scena sarà che nonostante le resistenze di Beck, alcuni dei suoi uomini accetteranno le parole di Jim, iniziando loro stessi a lavorare in ausilio dei pecorari. L’ira dell’allevatore sarà tanta, cercherà infatti di vendicarsi nei confronti dei traditori mentre suo figlio maltratterà una donna cara proprio a Jim Killian. L’ultimo tentativo di pace da parte del cowboy sarà quello di radunare il villaggio e bloccare il passaggio per il pascolo dei seguaci di Beck. Alla fine quest’ultimo, già segnato dalla perdita del figlio, vista la situazione e la presenza delle donne a fare blocco, sceglie di deporre le armi e di accettare la tregua.

