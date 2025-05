Tra le meraviglie dell’Europa è considerato un paradiso naturale: meta bellissima si raggiunge in poche ore, ed è perfetta da visitare anche nei weekend.

In vista dell’arrivo delle vacanze estive è di diversi weekend a disposizione si può scegliere di trascorrere qualche giorno di relax in un posto bellissimo. Si trova a poche ore di volo dall’Italia, di conseguenza si può raggiungere facilmente ed è stato definito un paradiso terrestre: una delle meraviglie dell’Europa, patrimonio dell’Unesco dal 1979. Non viene spesso annoverato tra le mete più comuni, ma è davvero un posto che merita di essere visto.

Offre paesaggi mozzafiato e permette di godere della natura incontaminata: è un’esperienza unica fruibile anche ad un prezzo decisamente accessibile a tutti. Tanti gli amanti del genere che ogni anno accorrono a visitarlo e che godono di bellezze davvero uniche: 16 laghi che incantano per i loro riflessi, circondati da rocce e montagne. Dove si trova quest’area bellissima?

Si tratta di un posto che permette di rilassarsi, di respirare aria pura, e di allontanarsi dalla frenesia quotidiana. Tutto qui va a rallentatore e ogni respiro è corredato ai battiti del cuore. Un sito dove la natura è rispettata appieno e che avvolge, incanta e fa sentire davvero speciale. Alle fine della vacanza si godrà di una rigenerazione unica e di una pace che pochi posti riescono a dare.

IL Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice un posto magico

Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è un posto davvero magico dove trascorrere anche solo qualche giorno di vacanza. E’ sito perfetto per il ponte del 2 Giugno, dista poche ore dall’Italia e l’esperienza sarà unica nel suo genere. Si trova in Croazia e ogni anno viene visitato da tantissime persone che si fanno travolgere dal contesto naturale. I laghi presenti nel parco sono situati a diversi livelli e ognuno ha delle caratteristiche proprie: acqua blu e cristallina, cascate e ruscelli collegano i vari siti.

Il contesto è naturalmente unico e viene studiato da esperti geologi che tengono conto della presenza di minerali e delle diverse formazioni rocciose. Per far godere i visitatori di questo splendido paesaggio sono state realizzate dell’apposite passerelle in legno che permettono di passeggiare da un lago all’altro. Nel territorio sono presenti ben 22 specie diverse di piante, protette dal governo croato: tra queste la Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus), considerata l’orchidea più bella d’Europa. Presente anche una pianta carnivora rarissima: la a Rosolida (Drosera rotundifolia) e un’altra singolare pianta: l’erba vescica minore (Utricularia minor).

Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, la stagione perfetta per visitarlo

Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è sempre aperto, ma il periodo più bello per visitarlo è la Primavera e l’Estate quando anche la biodiversità della fauna è visibile. Sono presenti nel sito diversi tipi uccelli, mammiferi e più di 300 tipologie di farfalle.

La struttura mette a disposizione dei visitatori diversi tour, trenini panoramici e traghetti elettrici che navigano sul Lago di Kozjak, il più grande del parco, e tutto è organizzato con estremo zelo. Il panorama offerto dalle cascare è davvero bellissimo e unico, difficile da trovare in altri posti del mondo. Inoltre in Primavera la caduta delle acque delle cascate si mixa con lo scioglimento della neve e questo rende lo spettacolo naturale ancora più singolare.