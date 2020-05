Il “Pollo alla cocaina” di Andrea Diprè batte Benedetta Parodi/ Tribunale “Non c’è diffamazione”

Pubblicità

Era l’anno 2018 quando Benedetta Parodi denunciò Andrea Diprè di fronte all’ennesima provocazione al limite della legalità. Ma cosa è successo di preciso? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un video in cui Diprè era all’opera in cucina per preparare un “pollo alla cocaina”, una ricetta decisamente pepata che però sembrava fare un po’ di ironia al famoso pollo al curry che proprio Benedetta Parodi aveva presentato in tv. A quel punto la Parodi ha deciso di agire legalmente contro di lui non gradendo la sua versione per tutto quello che andava in scena in quel video e non solo per l’ingrediente principale ma anche per quello che ci gira intorno tra sniffate e donne poco vestite. Il video ha fatto subito il giro del web con migliaia di visualizzazioni in poche ore, e adesso?

Pubblicità

Andrea Diprè assolto dall’accusa di diffamazione

Già all’epoca dei fatti, la procura ha inizialmente richiesto l’archiviazione in quanto il video rispetta il diritto di satira ma oggi è arrivata la conferma ufficiale visto che Andrea Diprè è stato assolto dall’accusa di diffamazione. A quanto pare non c’è diffamazione secondo il giudice e questo significa che, in nome della satira, è possibile anche mettere in mezzo altre persone, in questo caso Benedetta Parodi, anche per realizzare il video nel quale si ispirava ad una ricetta del pollo al curry presentata in televisione dalla conduttrice Benedetta Parodi. Al momento la conduttrice non ha ancora detto la sua a riguardo ma siamo sicuri che oggi non mancheranno le polemiche visto che già in passato si è optato per l’assoluzione in casi analoghi e per offese social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA