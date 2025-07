Le strade dell'Inter e di Hakan Calhanoglu sono destinate a separarsi. Ecco, allora, a chi pensa la società nerazzurra

Le strade dell’Inter e di Hakan Calhanoglu sono destinate a separarsi. Ecco, allora, a chi pensa la società nerazzurra

Il chiarimento tra il capitano Lautaro Martinez e il centrocampista Hakan Calhanoglu non cambierà il destino per la prossima stagione. Il turco lascerà l’Inter, consentendo alla società di fare cassa. Va però sostituito. Ecco, allora, il nome nuovo per la mediana.

L’eventuale acquisto andrebbe a rafforzare ulteriormente la rosa nerazzurra in vista di una stagione impegnativa su più fronti, tra Serie A e Champions League. La dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in prima linea, sembra intenzionata a costruire un gruppo sempre più competitivo ma sostenibile, in linea con i parametri finanziari UEFA.

Il nome dopo per il post Calhanoglu

L’Inter ha avviato contatti esplorativi per Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 in forza al Genoa. Il giocatore rappresenta una soluzione interessante per la mediana nerazzurra, soprattutto nel caso in cui Davide Frattesi dovesse lasciare il club nei prossimi mesi.

Il profilo di Frendrup si inserisce perfettamente nella strategia nerazzurra: giovane, con margini di crescita, già abituato alla Serie A e soprattutto accessibile dal punto di vista economico, rispetto ad altri nomi più costosi. Il suo arrivo rientrerebbe nell’ottica di un mercato “intelligente”, fatto di scelte ponderate, capaci di mantenere alta la qualità della rosa senza intaccare i conti societari.

Morten Frendrup si è messo in luce nella stagione 2024/2025 come uno degli elementi più affidabili del Genoa. La sua capacità di adattarsi a più ruoli del centrocampo, unita a un’intensità costante per tutti i 90 minuti, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri. Il danese è stato impiegato come mezzala, mediano e all’occorrenza anche come esterno, dimostrando grande duttilità tattica.

Il valore di mercato di Frendrup si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra considerata contenuta per gli standard attuali, specie per un calciatore giovane e titolare fisso in Serie A. L’Inter sta valutando la possibilità di anticipare la concorrenza per assicurarsi il cartellino del giocatore prima che la sua valutazione possa salire ulteriormente. In Premier League, ad esempio, alcune squadre lo hanno già inserito nei propri radar.

Il possibile arrivo di Frendrup è legato a doppio filo alla situazione di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, protagonista di una stagione tra alti e bassi, ha mercato e potrebbe essere sacrificato per far cassa. La Roma resta vigile e altre squadre di Serie A hanno mostrato interesse. Anche se in queste ore si è fatto avanti soprattutto l’Atletico Madrid. In caso di cessione per una cifra tra i 35 e i 40 milioni, l’Inter avrebbe margine economico per puntare su un profilo come Frendrup, mantenendo inalterato l’equilibrio finanziario.