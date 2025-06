Il Postino: il testamento del grande Massimo Troisi che ci lasciava proprio il 4 giugno del 1994

In onda oggi, mercoledì 4 giugno, alle 16:30 su Rete 4, Il Postino è l’ultimo film interpretato da Massimo Troisi, frutto di una co-produzione tra Italia, Francia e Belgio del1994 e appartenente al filone drammatico. La regia è del britannico Michael Radford mentre le musiche sono curate dall’argentino naturalizzato italiano Luis Bacalov.

Il cast di attori comprende, oltre a Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta. Troisi attore, regista e sceneggiatore è ritenuto uno degli esponenti principali della nuova comicità napoletana. È salito alla ribalta con Ricomincio da Tre (1981) pellicola di cui è stato regista. Per il Postino ha ricevuto la candidatura all’Oscar postuma nel 1996. Il francese Noiret, con una lunghissima filmografia, è conosciuto al grande pubblico per la partecipazione a Nuovo Cinema Paradiso. Maria Grazia Cucinotta è apprezzata attrice di cinema e televisione.

La trama del film Il Postino: l’amore e le poesie di Neruda

Ne Il Postino, il famoso poeta cileno Pablo Neruda – Philippe Noiret – fugge dalla patria come perseguitato politico e trova asilo in una piccola isola italiana. L’isola, abitata in gran parte da pescatori analfabeti, non ha mai avuto un servizio di consegna posta che diventa ora necessario per la gran mole di lettere spedite a Neruda.

Si apre così una possibilità diversa dalla pesca per il giovane Mario Ruoppolo – Massimo Troisi – che sa leggere e possiede una bicicletta; il nuovo postino dell’isola sarà lui. Con le consegne giornaliere di missive per il poeta in breve Mario rimane affascinato dall’illustre ospite. Neruda coglie nel ragazzo una sensibilità particolare e mentre colloquia con lui lo avvicina anche all’ideologia comunista.

Mario chiede al poeta consigli per migliorare il proprio modo di scrivere e l’amicizia si consolida. Il postino un giorno entra nell’osteria del paese e incontra la bellissima Beatrice Russo – Maria Grazia Cucinotta – nipote della proprietaria. È un colpo di fulmine per il ragazzo che conquista Beatrice anche grazie alle poesie di Pablo. I due si sposano mentre a Neruda viene revocato dal Cile il mandato d’arresto e può tornare nel suo Paese. Dopo anni, il poeta torna sull’isola e scopre che Mario è morto durante tumulti di carattere politico, lasciando Beatrice con un figlio: Pablito.