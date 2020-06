“Il postino sogna sempre due volte”/ Video corto: Eva Henger e Costantino Vitagliano

Quanti sono gli incontri chiave che facciamo nella vita? È la domanda che emerge dal cortometraggio “Il postino sogna sempre due volte”, girato da Rocco Marino e con Eva Henger protagonista. Nel cast anche Giorgio Como, che si è occupato anche di sceneggiatura e soggetto, Flavia Vento, Costantino Vitagliano, Giammarco Menga e Marisa Rampin. E c’è la partecipazione anche di Vincenzo Belledonne. In queste ore è stato diffuso il trailer che si apre con un giornalista che parla degli incidenti stradali in aumento mentre si è alla guida. E proprio in quel momento si vede Eva Henger in sella ad una bicicletta che investe un pedone mentre parla al cellulare, mentre poi appare Flavia Vento che minaccia l’uomo impugnando una pistola. In queste ore però è stato diffuso anche lo stesso cortometraggio prodotto dalla Veleno Production e che potete vedere visto che è stato pubblicato su YouTube.

VIDEO “IL POSTINO SOGNA SEMPRE DUE VOLTE”

«Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una onirica», è il messaggio che compare sulla locandina del cortometraggio insieme ad Eva Henger, che tra l’altro lo sta promuovendo sui social insieme al marito Massimiliano Caroletti. Di cosa parla? Lo spiega Veleno Production: «Nella torbida estate milanese il dato più preoccupante non è il caldo, ma l’aumento degli incidenti causati dall’utilizzo dei telefonini mentre si è alla guida. Eva è al cellulare con la mamma mentre corre in sella alla sua bicicletta e distrattamente impatta con il malcapitato Giorgio». Un evento casuale destinato però a stravolgerli. «Un incontro-scontro che potrebbe cambiare il corso delle loro esistenze: dopo il primo sguardo Giorgio e Eva si lasceranno guidare dai loro sogni finché Flavia riporterà tutti alla realtà». Per scoprire nel dettaglio “Il postino sogna sempre due volte” non resta, dunque, che guardarlo.





