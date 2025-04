Il postino torna in onda, uno dei film più iconici degli ultimi trent’anni sarà ancora di scena sul piccolo schermo con una riproposizione oggi lunedì 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta. L’ultimo film con Massimo Troisi protagonista in una delle prove più toccanti. Il film girato tra Salina e Procida è stato girato nel 1994, con Massimo Troisi ormai sempre più debole e acciaccato dai problemi cardiaci con i quali faceva i conti. E proprio per tentare di contrastare le fatiche sempre più ingenti di Massimo Troisi, venne ingaggiata una controfigura, che girò le scene più complicate al posto dell’attore e caratterista napoletano.

Gerardo Ferrara divenne dunque la controfigura di Massimo Troisi e nel corso degli anni ha raccontato vari aneddoti riguardo all’attore, come quel momento in cui scopri che sarebbe divenuto a breve padre: “La notizia cominciò a circolare sul set, dove c’era un’atmosfera magica. Massimo era riguardevole nei confronti di mia moglie e per scherzare, ci chiedeva “Come sta Pablito?”.

Il postino storia vera e l’incontro con Neruda

La trama del film Il Postino è incentrata su uno speciale incontro con il poeta Pablo Neruda, il noto scrittore arriva in un paesino del sud Italia e ne rimane affascinato. Ne nasce un incontro e un rapporto con il postino Mario, che non ne voleva sapere di fare il pescatore in una terra che non sembrava poter offrire qualcosa di diverso. E Neruda rimane incredulo quando si ritrova a fare i conti con la grande mole di lettere che arrivano al suo indirizzo.

Il postino racconta il legame che si sviluppa tra Mario e Pablo Neruda, che nella sua permanenza italiana trova dei marcati punti d’incontro con l’uomo, con il quale nascono degli spunti di riflessione molto importanti. L’ultimo film di Massimo Troisi, venuto a mancare poco dopo il termine delle riprese e ricordato come una delle opere più apprezzate del compianto attore partenopeo.

