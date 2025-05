Il prescelto, film su Italia 1 con Nicolas Cage

Mercoledì 28 maggio 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:45, l’horror movie intitolato Il prescelto. Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto nel 2006 da Alcon Entertainment e Millennium Films che vede alla regia Neil LaBute, film maker diventato famoso per avere diretto Possession – Una storia romantica (2002) con Gwyneth Paltrow e La terrazza sul lago (2008) con Samuel L. Jackson.

La parte musicale è invece firmata da Angelo Badalamenti, compositore italoamericano noto nel settore per il suo lungo sodalizio artistico con il regista statunitense David Lynch.

Sara e Nicola si sono lasciati o stanno insieme Matrimonio a Prima Vista Italia 2025?/ Spoiler scelta finale

Nei panni dell’ex agente di polizia Edward Malus troviamo l’attore Nicolas Cage, star internazionale che l’anno scorso è tornata sul grande schermo con The Surfer di Lorcan Finnegan (2024). Nel cast de Il prescelto anche l’attrice Ellen Burstyn, candidata per ben 6 volte agli Oscar (di cui uno vinto per Alice non abita più qui) e l’attrice Frances Conroy (che quello stesso anno aveva preso parte anche alla pellicola L’incubo di Joanna Mills).

CHI E’ L’ELIMINATO DELL’ISOLA DEI FAMOSI 2025: PUNTATA 28 MAGGIO? ALESSIA FABIANI!/ “Torno dai miei figli”

La trama del film Il prescelto: un’isola ambigua dove le donne schiavizzano gli uomini

Il prescelto segue la storia di Edward Malus, un ex agente di polizia che ha deciso di abbandonare il lavoro distrutto dai sensi di colpa per non essere riuscito a salvare una ragazza e la sua bambina. Malus è costretto a tornare in servizio quando scopre che la figlia di una sua ex fiamma, Willow, è improvvisamente sparita senza lasciare traccia.

Il protagonista raggiunge, quindi, l’isola privata di Summersisle dove le due vivono ed è qui che scopre una realtà assurda. Il posto è sotto la guida di una donna, Sorella Summersisle, che guida una sorta di società matriarcale che pratica riti oscuri che allarmano non poco Malus.

Lite Mario Adinolfi attacca Chiara Balistreri: “Mi hai isultato!”/ Duro scontro all’Isola dei Famosi

Le sorprese, inoltre, non sono finite: Willow comunica al protagonista che in realtà la piccola è sua figlia. Malus è così costretto a scavare a fondo rispetto alla sparizione della ragazzina, ma ciò che in realtà non avrebbe mai potuto immaginare è che lui stesso è nel mirino di queste donne, scelto come vittima sacrificale dell’ennesimo rito pagano. Il destino dell’uomo è ormai segnato…