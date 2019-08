Il presidente, una storia d’amore/ Su Canale 5 il film con Martin Sheen (17 agosto)

Il presidente, una storia d’amore è un film di genere commedia sentimentale che va in onda alle 16.20 del 17 agosto su Canale 5. Il film è uscito sugli schermi nel 1995 diretto da Rob Reiner e con le musiche di Marc Shaiman. L’interprete principale, nella parte del presidente USA, Andrew Sheperd, è Michael Douglas, al quale si affiancano Martin Sheen, Annette Bening, Michael J. Fox, Samantha Mathis, Anna Deavere Smith, Shawna Waldron, David Palmer, John Mahoney, Richard Dreyfuss, Gail Strickland, Wendie Malick e Nina Siemaszko.

Il presidente, una storia d’amore: la trama del film.

Per Il presidente, una storia d’amore ecco la trama del film. Il presidente democratico degli USA, Andrew Shepherd, è un uomo spiritoso, e per guidare la nazione si è circondato di un gruppo di persone molto efficienti. A guidare questo staff è stato chiamato A.J.Macinerney, un vecchio e fidato amico del presidente, mentre gli altri componenti sono Lewis Rothschild, che si occupa di consigliera il presidente per quanto riguarda la politica interna, l’addetto stampa Robin McCall, l’assistente personale Janie Basdin, e Leon Kodak un esperto per quanto riguarda i sondaggi elettorali. Il presidente, dopo essere rimasto vedovo, vive con la figlia Lucy, di 12 anni. Quando si tratta di tentare la carta della rielezione, Sheperd punta su due decreti; il primo riguarda la riduzione dell’uso delle armi da parte dei privati cittadini, mentre il secondo è sostenuto da una lobby ecologista che aveva già sostenuto il presidente in occasione della prima nomina. La lobby affianca al presidente una l’avvocatessa ambientalista molto volitiva, Sydney Ellen Wade, che entra non solo nelle attività della Casa Bianca ma anche in quelle della vita privata del presidente. Sheperd infatti è subito conquistato dalla franchezza con la quale si esprime l’avvocatessa e dalle sue gaffe involontarie, innamorandosene subito. La love story del presidente provoca immediatamente delle manovre da parte di Bob Rumson, leader della minoranza, che fa svolgere delle indagini sulla donna es copre che nel corso di un corteo di protesta al quale aveva partecipato 10 anni prima, aveva bruciato la bandiera USA. Rumson decide quindi screditarla usando questa notizia e quando arriva anche il dimezzamento delle clausole del decreto sull’ambiente, l’amore tra il presidente e la Wade sembra destinato a finire. A quel punto il presidente, stanco degli assalti che gli vengono portati da Rumson e dopo l’abbandono della Wade, che si era battura allo stremo per consentigli la rielezione, durante una diretta televisiva annuncia che il decreto sarà reintegrato nella sua pienezza e promuove, come aveva promesso, il disarmo. Una azione che viene premiata sia dal mondo politico che da Sydney Ellen Wade che è tornata a stimarlo e lo riabbraccia.

