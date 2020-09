Il prigioniero di Zenda/ Su Rete 4 il film con Deborah Kerr (oggi, 13 settembre 2020)

Il prigioniero di Zenda va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 13 settembre, a partire dalle ore 15:00. Si tratta di una pellicola di genere avventura realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1952 dalla Metro Goldwyn Mayer la quale si è occupata anche della distribuzione. La regia del film è stata affidata a Richard Thorpe, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Anthony Thorpe e la sceneggiatura è stata adattata e rivista per la versione cinematografica da John L. Balderston, Noel Langley e Wells Root. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Albert Sendrey, il montaggio è stato eseguito da George Boemier e nel cast sono presenti Stewart Granger, Deborah Kerr, James Mason, Louis Calhern, Robert Douglas e Jane Greer.

Il prigioniero di Zenda, la trama del film

In Il prigioniero di Zenda ci troviamo in un fantastico regno in cui il giovane erede al trono Rudolf è chiamato a contrastare i piani criminali di suo fratello Michele, pronto a tutto pur di prenderne il posto. Il fratello, per mettere in cattiva luce il futuro re, decide di orchestrare un piano diabolico e prevede l’avvelenamento di Rudolf, per mezzo di una sostanza che lo farà apparire agli occhi dei presenti come ubriaco e non in grado di gestire un genere di situazione. Il piano prevede che tutta questa situazione si possa manifestare nella sua drammaticità durante la cerimonia di incoronazione, il che potrebbe far insorgere il popolo e richiedere l’incoronazione dello stesso Michele.

Dopo che è il futuro re viene avvelenato con questa sostanza, alcuni suoi fedeli soldati valutano con attenzione quanto successo e si rendono conto che il loro sovrano è stato oggetto di un avvelenamento, identificando proprio nel fratellastro Michele, il principale indiziato.

Volendo salvare il futuro re e soprattutto il popolo da una sorta di dittatura, decidono di trovare una via alternativa ed in particolar modo si ricordano dell’esistenza di un cugino dello stesso Rudolf, che è del tutto simile a quest’ultimo. Il piano dei due soldati è quello di sostituire il cugino al futuro re fino a che quest’ultimo non si sia completamente ristabilito. Purtroppo i due soldati dovranno fare i conti con la tenacia del fratello e soprattutto con altri collaboratori, disposti a tutto pur di far saltare il trono.

In pratica, un generale dell’esercito del regno fedele allo stesso Michele, fa rapire il povero Rudolf per cui dopo la cerimonia di incoronazione, i soldati fedeli al loro re dovranno aspettare per poter riproporre sul trono Rudolf. Nello specifico, i soldati dovranno organizzare una missione di salvataggio per il vero re per riportarlo alla libertà e fino ad allora il cugino dovrà occuparsi di tutte le vicende della corte, dimostrando peraltro di essere molto abile in questo genere di cose.



