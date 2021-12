Il primo Natale/ Su Canale 5 si celebrano le festività con Ficarra e Picone

Il primo Natale, film su Canale 5 con Massimo Popolizio

Il primo Natale va in onda su Canale 5 nel prime time di oggi, 21 dicembre 2021, con inizio a partire dalle ore 21,20. Si tratta di un film diretto da Ficarra e Picone, comici a largo raggio, due attori che hanno sempre tutelato la propria immagine mettendoci del loro anche nella regia e nelle produzioni, non solamente la faccia davanti alle cineprese o alle telecamere televisive.

ANDIAMO A QUEL PAESE/ Streaming del film su Canale 5 con Ficarra e Picone

Come attori e registi li ricordiamo in ‘Nati stanchi’, il loro primo successo sul grande schermo datato 2002, al quale seguirà ‘Il 7 e l’8’ con Eleonora Abbagnato, ‘La matassa’ con Pino Caruso, ‘Anche se è amore non si vede’ con Ambra Angiolini, ‘Andiamo a quel paese’ nel 2014, film nel quale compare anche l’amico e corregionale Nino Frassica, nel 2017 ‘L’ora legale’ con Leo Gullotta, ‘Il primo Natale’ è l’ultimo dei film diretti e interpretati dalla coppia siciliana. Nel cast, nel ruolo di Erode, l’attore genovese Massimo Popolizio, indimenticabile in ‘La banda dei Babbi Natale’ con Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure, sempre con il trio milanese, ‘Il ricco, il povero e il maggiordomo’. Popolizio anche protagonista dell’ultimo film di Sergio Castellitto, ‘I predatori’, una pellicola prodotta da Fandango e RAI Cinema.

Ficarra e Picone "Il comico non può seguire le regole"/ "Striscia? Dopo 15 anni..."

Il primo Natale, la trama: un paesino nel mezzo della Sicilia

Leggiamo la trama de Il primo Natale. Don Valentino (Picone), è parroco della Chiesa del piccolo paesello siciliano di Rocca di Mezzo Sicula e nel 2019, nel periodo antecedente la celebrazione del Natale, sta allestendo il classico e annuale Presepe vivente. La Chiesa di Rocca di Mezzo Sicula custodisce, all’insaputa del prete, una reliquia che fa gola ad un povero cacciatore di questi articoli sacri, Salvo, che è a conoscenza del valore tutto sommato ghiotto del bambinello locale e lo vuole rubare per farci un piccolo malloppo. Salvo è ateo, ma deve trovare uno stratagemma per frequentare la Chiesa e l’allestimento e la ricerca del cast per il Presepe vivente è l’opportunità che attendeva. Proprio Salvo, un abile attore, nulla da dire, risulta assai convincente durante le sessioni dei provini e ottiene la parte di San Giuseppe, un ruolo che, lo si voglia o no, è protagonista, ma per il ladruncolo è occasione ghiotta di poter stare davvero molto vicino al bambinello che vuole fare suo con il furto. Salvo ruba il bambinello, fugge, il parroco, Don Valentino, lo vede e lo insegue, entrambi sono in un canneto, uno segue l’altro per acciuffarlo e in quel luogo li ha condotti una misteriosa bambina vestita di rosso. Riescono ad uscire dal canneto ma non sono più nella loro epoca: ora intorno a loro, in una sorta di città nel deserto, centurioni romani e palestinesi dell’epoca sono le persone che vivono quel luogo, fuori dal tempo, anzi, a ritroso nel tempo, nell’anno 0, dove tutto ebbe inizio.

Ficarra e Picone/ "I politici che non combattono i no vax, fermeranno mai le mafie?"

Video, il trailer del film “Il primo Natale”





© RIPRODUZIONE RISERVATA