Il principe abusivo è il primo film da regista di Alessandro Siani che è anche l'interprete principale. Con lui ci sono Sarah Felberbaum e Christian De Sica

Il principe abusivo, film su Rai 1 diretto da Alessandro Siani

Se avete voglia di godervi una divertente commedia all’italiana non perdete Il principe abusivo, in onda su Rai 1 giovedì 4 settembre 2025 alle 23.

Il film, prodotto nel 2013, è interpretato e diretto da Alessandro Siani e racconta le disavventure di uno squattrinato napoletano, catapultato alla corte di un principato del nord Europa. Si tratta dell’esordio alla regia del celebre comico che ha riscosso un grande successo al botteghino.

Alessandro Siani, pseudonimo di Alessandro Esposito, interpreta il ruolo del disoccupato Antonio De Biase. Nato a Napoli nel 1975, Siani muove i primi passi nel mondo dello spettacolo al Tunnel Cabaret, storico locale partenopeo. La sua carriera prosegue su emittenti locali per poi consolidarsi, nei primi anni Duemila sulle reti nazionali.

Tra le tante ricordiamo la sua partecipazione a “Domenica In”, “Quelli Che il Calcio” e “Colorado Cafè”, in cui l’artista si fa notare per le irresistibili doti comiche. Nello stesso periodo debutta sul grande schermo recitando inTi lascio perché ti amo troppo, e Natale a New York, in cui lavora per la prima volta con Christian De Sica, cui proporrà anni dopo il ruolo del Ciambellano in questo film.

Il grande successo arriva nel 2010 con Benvenuti al Sud dove Siani recita come co-protagonista insieme a Claudio Bisio. Il film ottiene un incredibile successo, conquistando il quinto posto nella classifica dei migliori incassi italiani di tutti i tempi.

Al suo fianco troviamo la bellissima Sarah Felberbaum che presta il volto alla principessa Letizia. Sarah nasce a Londra nel 1980 da madre inglese e padre statunitense e si trasferisce in Italia all’età di un anno. Adolescente inizia a lavorare come modella e diventa protagonista di varie campagne pubblicitarie.

Nel 2002 esordisce su Rai 1 come conduttrice di Unomattina Estate, cui segue la partecipazione ad importanti serie tv come Caterina e le sue figlie e Maschi contro femmine.

La ricordiamo anche nel ruolo di Livia, storica fidanzata del commissario nella fiction Il giovane Montalbano.

Sarah è madre di due figli, Olivia e Noah, nati dal matrimonio con l’ex calciatore (oggi allenatore) Andrea De Rossi, sposato nel 2015.

Nel cast ci sono altri nomi importanti come il citato Christian De Sica, Serena Autieri e Marco Messeri, quest’ultimo grande amico di Massimo Troisi con cui lavorò dal suo esordio in Ricomincio da tre.

La trama del film Il principe abusivo: un napoletano squattrinato alla corte dei reali di un paese nordico

La storia de Il principe abusivo ruota intorno a Letizia (Sarah Felbelbaum), infelice principessa di un piccolo regno del Nord Europa in cui vive insieme al padre. La ragazza è sempre triste: i giornali non parlano di lei, i sudditi la ignorano e il re vorrebbe darla in sposa al principe del Belgio, rendendola sempre più depressa.

Per aiutare la figlia, il sovrano ordina ad Anastasio, Ciambellano di corte interpretato da Christian De Sica, di escogitare un modo per far apparire Letizia sui rotocalchi e l’uomo progetta un piano per creare un gossip clamoroso.

Letizia dovrà fidanzarsi con un ragazzo povero e ignorante e rinunciare alla corona. La sera prima delle nozze scoprirà il tradimento del “fidanzato” e farà saltare il matrimonio, riempiendo le cronache rosa internazionali. Con molti dubbi il re e la principessa accettano ed Anastasio scova a Napoli il candidato perfetto: il sempliciotto Antonio De Biase (Alessandro Siani).

Antonio è un giovane squattrinato, che vive di espedienti lavorando come cavia umana per una casa farmaceutica. Con la scusa di effettuare alcuni test il Ciambellano lo fa ricoverare nel principato e crea l’occasione per presentarlo a Letizia.

Vista la sua disastrosa situazione economica Antonio coglie al volo questa opportunità e rimane a corte, seguendo il piano architettato da Anastasio. Il Ciambellano prova con fatica ad educarlo, ma Antonio non riesce ad adeguarsi e crea parecchi problemi.

I ruoli però si invertono quando Anastasio si innamora della fruttivendola Jessica (Serena Autieri), cugina di Antonio. Ora è il Ciambellano ad avere bisogno dei suggerimenti di Antonio per integrarsi con il popolo e conquistare Jessica.

Parte così un doppio apprendistato, che porterà ad un crescendo di situazioni esilaranti! Riusciranno Antonio e Anastasio a fare breccia nel cuore di Letizia e Jessica?