Il principe abusivo/ Video, su Rai 3 il film di Alessandro Siani (oggi, 27 settembre)

Il principe abusivo arricchisce la programmazione televisiva di Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 27 settembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana che è stata realizzata nel 2013 dalla casa cinematografica Cattleya in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione è stata gestita dalla 01 Distribution. Il film è stato diretto da Alessandro Siani il quale oltre ad essere anche il principale protagonista si è occupato dello sviluppo nel soggetto della sceneggiatura in collaborazione con Fabio Bonifacci. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Umberto Scipione e nel cast sono anche presenti Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri, Lello Musella, Marco Messeri e Salvatore Misticone.

Il principe abusivo, la trama del film

Un piccolo stato dell’Europa centrale si trova alle prese con una incredibile difficoltà dal punto di vista economico. Il ciambellano e consigliere del re, suggerisce di combinare il matrimonio tra la principessa Letizia e il figlio del re del Belgio in maniera tale da risollevare le finanze del piccolo stato. Tuttavia sarà necessario trovare un modo per convogliare l’attenzione del gossip. Secondo il piano del ciambellano di corte dovrebbe essere sufficiente creare un presunto rapporto tra la principessa e un uomo del popolo. Dopo un’attenta ricerca il ciambellano propone la figura di un giovane napoletano che trascorre le proprie giornate inventandosi un lavoro diverso per guadagnarsi da vivere. Con una scusa il ragazzo viene fatto arrivare fino al piccolo stato europeo dove la principessa metterà in atto un corteggiamento davvero molto divertente con numerose situazioni che metteranno alla prova intelligenza e l’amor proprio della stessa principessa. Visti i modi piuttosto rozzi e poco ortodossi con cui si esprime e interagisce lo stesso ragazzo si decide di insegnargli a comportarsi in maniera decorosa. Poco alla volta tra la principessa e il ragazzo nascerà una bellissima storia d’amore che saprà anche essere più forte delle difficoltà economiche del piccolo stato europeo.

Il trailer di Il principe abusivo





