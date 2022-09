Il principe Carlo perchè si chiamerà Carlo III?/ I suoi predecessori

Il principe Carlo: perchè si chiamerà Carlo III

Il principe Carlo, dopo la morte della regina Elisabetta II, è diventato il Re del Regno Unito. E’ lui il legittimo erede al trono nella successione della regina, tuttavia ci vorrà almeno un anno per vederlo regnare in modo effettivo. Durante questo tempo, Carlo potrebbe decidere di abdicare in favore di suo figlio William e di sua moglie Kate.

Come ha deciso il principe Carlo, si chiamerà Carlo III e ,dunque, non cambierà nome. Il motivo lo riporta Novella 2000: “Stando a quello che è emerso il Re ha deciso di non cambiare il suo nome e si chiamerà dunque Carlo III. I suoi due predecessori, Carlo I e Carlo II, padre e figlio, hanno regnato nel 1600. Come è noto proprio il primo monarca è passato alla storia per la sua guerra col Parlamento inglese, che terminò con la sua cattura e con la condanna per alto tradimento, per la quale venne giustiziato.”

Il principe Carlo e il primo comunicato dopo la morte di Elisabetta II

Il principe Carlo è stato eletto sovrano del Regno Unito, dopo la morte della regina Elisabetta II. Il Re ha voluto rilasciare un primo comunicato dopo la sua salita al trono: “La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia.”

E ancora: “Piangiamo profondamente la dipartita di una cara Sovrana e di una Madre tanto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei Regni e nel Commonwealth, e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e di cambiamento, la mia famiglia ed io saremo confortati e sostenuti dalla nostra consapevolezza del rispetto e profondo affetto nel quale la Regina era così ampiamente considerata“.

