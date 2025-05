Il principe cerca figlio, film su Italia 1 diretto da Craig Brewer

Mercoledì 21 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20, la commedia dal titolo Il principe cerca figlio (titolo originale Coming 2 America). Circa trent’anni, con dopo il primo indimenticabile viaggio nel Queens, l’attore Eddie Murphy torna a vestire i panni del principe Akeem Joffer. Il sequel è diretto da Craig Brewer, con cui Murphy aveva già lavorato per Dolemite Is My Name (2019).

Il film ha il grande merito di riportare in scena gran parte del cast originale de Il principe cerca moglie, un vero e proprio tuffo nel passato per i fan; infatti, ritroviamo Arsenio Hall nel ruolo del fedele Semmi, Shari Headley nei panni di Lisa, la sposa americana di Akeem, e l’iconico James Earl Jones come Re Jaffe Joffer.

La presenza di questi volti noti è sicuramente un punto di forza. Eddie Murphy, una colonna portante della comicità e del cinema, ha dimostrato nel tempo la sua capacità di reinventarsi, mentre Arsenio Hall, celebre per il suo talk show negli anni ’90, è rimasto un caro amico e collaboratore di Murphy.

La regia di Brewer, pur non essendo un nome altisonante, sembra aver trovato una buona sintonia con Murphy. Le musiche cercano di rievocare le sonorità africane e R&B del film originale, arricchendole con tocchi più moderni.

La trama del film Il principe cerca figlio: chi è l’erede al trono di Zamunda?

La storia de Il principe cerca figlio riprende la narrazione anni dopo il primo viaggio di Akeem in America. Ora Re di Zamunda, Akeem scopre con sorpresa di avere un figlio negli Stati Uniti, frutto di un incontro fugace avvenuto durante la sua giovinezza. Secondo un’antica legge di Zamunda, solo un erede maschio può ascendere al trono. Con la salute del vecchio Re Jaffe che peggiora e la minaccia di un generale rivale pronto a prendere il potere, Akeem si sente in dovere di trovare questo figlio “americano” e portarlo a Zamunda per prepararlo al suo futuro ruolo.

Insieme all’inseparabile Semmi, Akeem torna nel Queens, a New York, dove rintracciano il giovane Lavelle Junson. Cresciuto in un contesto molto diverso da quello regale, Lavelle è ignaro delle sue origini nobili. Akeem e Semmi lo portano a Zamunda insieme a sua madre, dove il ragazzo dovrà imparare le complesse usanze e tradizioni della corte, adattandosi a un mondo di lusso e protocollo. Nel frattempo, Akeem deve gestire le dinamiche di successione, le aspettative della sua famiglia e le inevitabili complicazioni portate dall’arrivo del figlio “americano” a palazzo…