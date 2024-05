Il principe cerca figlio, Italia 1/ Trama e cast del sequel con Eddie Murphy, oggi 22 maggio 2024

Il principe cerca figlio, diretto da Craig Brewer

Mercoledì 22 maggio, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, verrà trasmesso il film Il principe cerca figlio (il cui titolo originale è Coming 2 America), sequel attesissimo del film Il principe cerca moglie, del 1988. Questa commedia è uscita nel 2021, dunque oltre 30 anni dopo il primo film, completando le avventure di Akeem, ora divenuto re.

La regia è di Craig Brewer, che aveva diretto il cult musicale Footloose, lanciando la carriera di Kevin Bacon, che sostituisce John Landis.

La sceneggiatura del film Il principe cerca figlio è curata da Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield, mentre la produzione è di Kevin Misher, in collaborazione con lo stesso Eddie Murphy e la Eddie Murphy Productions, insieme a Misher Films, New Republic Pictures e Paramount Pictures.

Tornano i protagonisti del film precedente, ovvero Eddie Murphy nelle vesti di Akeem; Arsenio Hall come Semmi (e non solo); Shari Headley, nei panni della ora regina Lisa; ma si aggiunge anche un cast interamente nuovo, in grado di rappresentare i nuovi personaggi che si aggiungono alle vicende.

La trama del film Il principe cerca figlio: il nuovo re di Zamunda torna in America

Ne Il principe cerca figlio, Akeem Joffers è felicemente sposato con Lisa. I due diventano re e regina del regno di Zamunda, dopo la morte del padre. C’è però un grande problema: i due hanno avuto tre figlie, ma nessun figlio maschio che potrebbe ereditare il trono. Questa situazione rischierebbe di far cadere il trono nelle mani del generale Izzi, fratello di Imani con cui Akeem si sarebbe dovuto sposare in origine, desideroso di vendicarsi del mancato matrimonio.

Tuttavia, in punto di morte, re Joffy aveva rivelato ad Akeem che un erede c’è: durante la sua avventura a New York, Akeem aveva concepito un figlio con una donna che lo aveva drogato. Il re e l’amico Semmi tornano dunque negli Stati Uniti d’America, alla ricerca del giovane Lavelle. I due lo troveranno e riporteranno, insieme alla madre, a Zamunda. Questo, però, causerà una serie di situazioni complicate, che dovranno essere in qualche modo risolte per poter garantire un erede al trono a Zamunda…

