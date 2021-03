IL PRINCIPE CERCA FIGLIO/ L’impresa negativa del film di Craig Brewer

Effetto diretto della pratica, che chi scrive trova deleteria, del “nostalgismo”: Il principe cerca moglie di John Landis è oggi considerato un piccolo classico, negli Stati Uniti addirittura un cult, nonostante sia lontano dalla tempra dei migliori film del regista. Quest’aura ha portato alla realizzazione di un seguito, prodotto e distribuito online da Amazon (attraverso Prime Video), Il principe cerca figlio, che riesce nell’impresa di sfigurare clamorosamente anche rispetto all’originale.

Il film vede il principe Akeem (Eddie Murphy) felice a Zamunda, con la donna dei suoi sogni a fianco e tre figlie; manca però il maschio, cosa di cui il morente re Joffy (James Earl Jones) si duole moltissimo. Finché Akeem non scopre (con un intorcinamento della trama dell’originale francamente discutibile) che a Brooklyn, prima di trovare l’amore, aveva trovato una notte di sesso drogato con una donna che ha dato alla luce un figlio, illegittimo sì, ma legittimo erede al trono. E allora, si parte alla volta dell’America per trovarlo.

Diretto da Craig Brewer, che un paio di anni fa aveva rilanciato la carriera di Murphy con Dolemite Is My Name, e scritto da Kenya Barris, Barry W. Blaustein, David Sheffield con Justin Kanew, Il principe cerca figlio è una commedia che dell’originale sembra aver preso solo i difetti, per peggiorarli, per farli entrare ai piani bassi dell’identità culturale afro-americana, quelli della sitcom basso-genitale, anzi direi fallo-centrica.

Perché gran parte dell’umorismo del film ruota intorno al sesso, alle dimensioni, agli stereotipi sulla sessualità e l’esuberanza afro-americana e come la mascolinità e la paternità – meglio ancora, il patriarcato – siano ancora presidi da difendere per certi strati della società (e Murphy, che ha avuto dieci figli da cinque donne differenti, forse in quegli strati si riconosce), ma al contempo cerca ipocritamente di guardare alla sua sinistra, ossia di aprire alla femminilità, alla nuova sensibilità hollywoodiana verso certi temi, trattati però senza convinzione, senza adesione né ai quei temi, né al loro ruolo nel dibattito culturale contemporaneo, come fosse una concessione dall’alto e da un altro mondo, come fosse il modo in cui chi ha il potere compiace sé stesso mostrandosi “aperto”.

Quello che ne Il principe cerca figlio sconvolge però più di ogni altra considerazione è la sciattezza con cui è costruito, girato, messo in scena, come fosse una parata di sketch o numeri di un varietà di terza categoria con tanto di imbarazzanti spot ai fast food, in cui i balletti e le canzoni servono a rattoppare un racconto sbrindellato, in cui gli attori sono insopportabilmente sopra le righe o sotto le soglie dell’anonimato, in cui non ci viene risparmiato nemmeno un offensivo colonialismo di ritorno verso l’Africa che fa rimpiangere l’afro-futurismo di Black Panther.

Perlomeno il vecchio film del 1988 aveva un’unità, una costruzione e una regia che, pur servendo l’istrionismo un po’ narciso di Murphy, davano un qualche piacere allo spettatore; a meno che oggi lo spettatore non voglia solamente vedere gli stessi attori e gli stessi personaggi, Il principe cerca figlio non è in grado di dare alcun piacere. È uno di quei “remake di vecchi film che non ha richiesto nessuno” di cui si parla anche nel film: “Se qualcosa è bello perché rovinarlo?”. Domanda che in questo caso nessuno pare essersi posto.

