Il principe cerca moglie, film su Italia 1 diretto da John Landis

Tra le commedie che hanno definito gli anni ’80, Il principe cerca moglie occupa un posto d’onore, un concentrato di umorismo, satira sociale e romanticismo che sarà riproposto da Italia 1, mercoledì 14 maggio alle 21:20. Uscito nel 1988, il girato porta la firma del grande John Landis, regista che aveva già dimostrato la sua sintonia con Eddie Murphy nel graffiante Una poltrona per due.

Qui Murphy interpreta una galleria di personaggi secondari irresistibili. A fargli da spalla, l’amico e collega Arsenio Hall, altrettanto camaleontico nell’interpretare Semmi e altre figure comiche. Il cast è impreziosito dalla presenza di James Earl Jones (Re Jaffe Joffer) e dalla grazia di Shari Headley (Lisa McDowell).

La colonna sonora è opera di Nile Rodgers, mentre i costumi sfarzosi e fantasiosi creati da Deborah Nadoolman Landis, candidati all’Oscar, contribuiscono a rendere memorabile l’immaginario regno di Zamunda.

La trama del film Il principe cerca moglie

La storia de Il principe cerca moglie ruota attorno al Principe Akeem, erede al trono di una nazione africana tanto ricca quanto legata a tradizioni che iniziano a stargli strette, come quella di un matrimonio combinato. Desideroso di trovare un amore autentico, una donna che lo apprezzi per la sua persona e non per il suo lignaggio, Akeem intraprende un viaggio verso l’America.

La sua meta, scelta per un equivoco toponomastico, è il Queens di New York. Accompagnato da un Semmi poco entusiasta all’idea di abbandonare gli agi di corte, Akeem si cala nei panni di un umile studente, trovando alloggio in un quartiere popolare e lavoro come inserviente nel fast food McDowell’s.

È qui che i suoi occhi si posano su Lisa, la figlia del proprietario, donna forte e indipendente. Mentre Akeem tenta di conquistarla celando la sua vera identità, tra equivoci e situazioni esilaranti derivanti dallo scontro culturale e sociale, il suo segreto rischia di essere svelato dall’arrivo improvviso dei sovrani di Zamunda, mettendo a repentaglio il nascente amore.