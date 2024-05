Il principe cerca moglie, Italia 1/ Trama e cast di un classico della comicità, oggi 15 maggio 2024

Il principe cerca moglie, diretto da John Landis: il cast

Mercoledì 15 maggio, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, andrà in onda un classico della commedia americana: Il principe cerca moglie. Alla regia troviamo il geniale John Landis, autore di pellicole entrate nella storia del cinema come Una poltrona per due, The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano al Londra, per il quale vinse l’Oscar al miglior trucco, categoria che fu inserita per la prima volta proprio per quest’occasione, nel 1982. Inoltre, l’eclettico filmaker ha diretto il videoclip forse più famoso di sempre: Thriller, di Michael Jackson. La sceneggiatura del film Il principe cerca moglie è stata curata da David Sheffield e Barry W. Blaustein. Infine, citiamo Nile Rodgers alla colonna sonora, il compositore e produttore discografico statunitense considerato uno dei pià importanti esponenti della storia della musica black.

Protagonista del film Il principe cerca moglie è il celeberrimo Eddie Murphy, l’attore che ha interpretato con ironia e abilità il personaggio di Akeem Joffer, affiancato dal comico Arsenio Hall nel ruolo del servitore Semmi. Completano il cast Shari Headley, James Jones e Madge Sinclair.

La trama del film Il principe cerca moglie: alla ricerca dell’amore nei bassifondi del Queens

Ne Il principe cerca moglie, Akeem è il principe di Zamunda e ha appena compiuto 21 anni, età in cui i sovrani hanno deciso che si sarebbe dovuto sposare. I genitori e sovrani, Joffy e Aoleon, organizzano il suo matrimonio: Akeem dovrà sposare Imani Izzi, pur non conoscendola. Da queste battute iniziali muovono le vicende seguenti della commedia.

Akeem, infatti, andrà alla ricerca di una futura moglie che lo ami per chi è davvero, senza che sia scelta per lui. Akeem parte così insieme a Semmi, amico e servitore, e si reca a New York, nel quartiere del Queens, ispirato dal nome ma inconsapevole del fatto che si tratti di una delle zone più povere e malfamate

I due si fingono poveri studenti universitari ed è proprio così che Akeem incontrerà e si innamorerà di Lisa McDowell. Per cercare di conquistarla, Akeem si farà assumere nel fast food del padre di lei e dovrà fare i conti con l’attuale fidanzato di Lisa. Nel frattempo, Semmi si farà inviare soldi da Zamunda e si spaccerà come il principe di fronte a Patrice – sorella di Lisa – , affermando che è Akeem ad essere il suo servitore.

Il fidanzato di Lisa, inoltre, decide di sposarla ma senza chiederglielo, motivo per cui si allontanerà da lui e si avvicinerà ad Akeem. Il principe, tuttavia, nelle vesti di povero studente, non viene visto dal padre di Lisa come un compagno adatto a lei, non essendo in grado di garantirle un buon futuro. Il sovrano Joffy, allarmato dal denaro inviato a Semmi, si reca a New York e rivelerà l’identità del figlio al padre di Lisa, che a questo punto vorrà a tutti i costi che lo sposi. I sovrani parleranno anche con Lisa, rivelandole che Akeem è già promesso sposo e che è venuto in America solo per divertirsi, motivo per cui lei scapperà. Riuscirà Akeem a ritrovarla e farle cambiare idea?

