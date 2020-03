Il principe cerca moglie/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 1 marzo 2020)

Il principe cerca moglie va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 1 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1988 dalla casa cinematografica della Paramount Pictures con la regia di John Landis il soggetto è stato scritto da Eddie Murphy mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da David Sheffield e Barry W. Blaustein. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Nile Rodgers, il montaggio è stato realizzato da Malcolm Campbell e George Folsey Junior e i costumi sono di Deborah Nadoolman. Nel cast sono presenti oltre al principale protagonista Eddie Murphy anche Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones, Madge Sinclair e John Amos.

Il principe cerca moglie, la trama del film

Il principe cerca moglie, dopo aver compiuto l’età di 21 anni seguendo quelle che sono le tradizioni e le leggi del suo paese, è quasi costretto a prendere in sposa una donna per consentire ai suoi genitori, il re e la regina, di avere degli eredi che possano permettere allo stato di prosperare in futuro. I genitori come spesso accade nelle famiglie reali, decidono di combinare per lui il matrimonio organizzando una festa straordinariamente lussuosa alla quale ovviamente prendono parte tutti vari dirigenti governativi ma anche e soprattutto il popolo. Il principe però non è per nulla contento che gli venga imposto il matrimonio così decide di scontrarsi con suo padre chiedendo del tempo a disposizione affinché possa essere lui a decidere chi sia la sua sposa e quindi la futura regina.

Il principe così parte alla volta degli Stati Uniti ed in particolar modo di New York insieme al proprio fidato amico e collaboratore per avere un’esperienza in cui possa trovare una donna in grado di amarlo per quello che è e non per il suo ruolo di Principe. Durante questa sua esperienza americana il principe inizierà a lavorare come cameriere e soprattutto come addetto alle pulizie all’interno di un fast food dove ben presto incontrerà una bellissima ragazza figlia del proprietario con cui inizierà una bellissima storia d’amore.

Inizialmente i genitori della donna sembrano essere piuttosto scontenti di questa relazione sentimentale in quanto vedono in quel cameriere una persona che vorrebbe approfittare della ricchezza economica della donna. Naturalmente tra di loro il rapporto è sincero ma per colpa dei genitori ci saranno non poche problematiche fino a che non trionferà in maniera lampante il loro amore permettendo così allo stato africano di avere principe e principessa che nel futuro potranno assumere il ruolo di re e regina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA