Il Principe cerca moglie/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy (oggi, 3 febbraio)

Il Principe cerca moglie va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 3 febbraio, alle ore 21. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1988 dalla Paramount Pictures con la regia di John Landis, il soggetto scritto da Eddie Murphy mentre la sceneggiatura è stata firmata da David Sheffield e Barry W. Blaustein. Le musiche della colonna sonora sono di Nile Rodgers, il montaggio è stato eseguito da Malcolm Campbell mentre nel cast sono presenti oltre allo stesso Eddie Murphy anche Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones, Madge Sinclair, John Amos e Eriq La Salle.

Il Principe cerca moglie, la trama del film

In Il Principe cerca moglie ci troviamo nell’immaginario stato africano di Zamunda con il principe ereditario Akeem che sta per festeggiare il suo ventunesimo compleanno di età. Come vuole la legge e la traduzione di quello Stato, il principe dopo aver raggiunto questo traguardo anagrafico è obbligato a sposarsi per assicurare un futuro al trono. Seguendo sempre quella che è la tradizione di quel regno, i suoi genitori, in particolare suo padre il re ha deciso di organizzare un ricevimento fastoso per concedere la mano del figlio a una bellissima donna che lui stesso ha scelto.

Tuttavia, questa vicenda non sarà così semplice da gestire soprattutto perché il principe avendo studiato negli Stati America e conoscendo un po’ quella che è la cultura occidentale vorrebbe che non fossero i suoi genitori a scegliere la propria sposa bensì lui. Così il principe entra in grande contrasto con suo padre in maniera anche pubblica chiedendo di poter trovare una sposa degna del regno e capace di amarlo per quello che è e non per essere il principe. Anche grazie al supporto morale di sua mamma, il principe riesce a convincere suo padre e parte verso gli Stati Uniti d’America per una vera e propria missione nella quale sarà supportato dal suo storico amico e servitore Saul.

Il principe decide di prendere casa in un quartiere abbastanza popolare di New York, nel Queens allo scopo di farsi passare per un classico afroamericano spiantato. Si mette immediatamente alla ricerca di un lavoro in maniera tale da poter conoscere delle persone e soprattutto una donna che possa amarlo e apprezzarlo per il suo carattere e il suo modo di essere. I due riescono a trovare lavoro in un fast food dove il principe farà la conoscenza di Lisa della quale si innamora perdutamente. Lei è la figlia del proprietario di quel fast food e dopo qualche giorno si innamora a sua volta di quell’uomo così gentile e premuroso nei suoi confronti.

La cosa non viene vista di buon grado da suo padre il quale teme che quell’uomo possa essersi interessato a Lisa soltanto per i suoi soldi. Il loro amore però è sincero per cui riusciranno a trovare la forza di superare il dissidio sia del padre di lei che dei suoi genitori. Al termine i due innamorati ritorneranno nel regno africano per rispettare la tradizione e per un fastoso matrimonio a cui prenderanno parte anche gli amici e i parenti di Lisa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA