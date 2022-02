Il Principe cerca Moglie/ Su Italia 1 il film cult con Eddie Murphy

Il Principe cerca Moglie va in onda oggi, martedì 8 febbraio, su Italia 1 alle ore 21.20. Si tratta di una commedia prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1988 da Robert D. Wachs e George Folsey Jr. , diretto da John Landis. Protagonista del film è il grande Eddie Murphy che interpreta quattro ruoli: il Principe Akeem, Clarence, Randy Watson e Saul. Al suo fianco nel cast troviamo Arsenio Hall, Shari Headley, James Earl Jones, Madge Sinclair, John Amos, Paul Bates, Eriq La Salle e molti altri ancora.

Il Principe cerca Moglie, la trama del film: un giovane principe di Zamunda…

La storia de Il Principe cerca Moglie vede come protagonista un giovane principe di Zamunda di nome Akeem. Come consuetudine per la comunità di appartenenza, al compimento dei 21 anni i genitori organizzano il matrimonio combinato con una donna appartenente ad una famiglia rispettabile del paese. Il giovane Akeem non ha mai visto la ragazza e sopratutto non condivide assolutamente la possibilità di legarsi per tutta la vita ad una donna per la quale non prova alcun sentimento. Desideroso di vero amore e di trovare la donna dei suoi sogni si fa aiutare dal suo amico e servitore nel mettersi alla ricerca della prescelta, dirigendosi nel quartiere di Queens situato a New York. I due erano del tutto ignari che la meta prescelta era in realtà uno dei luoghi più malfamati della nota città americana. Akeem e l’amico si fingono due studenti universitari e infiltrandosi ad una cerimonia religiosa incontrano una donna che per il principe può davvero essere la sposa ideale. Scoprono che il padre della donna, Lisa McCowell, è il proprietario di un noto fastfood; scelgono così di farsi assumere come camerieri nel tentativo di raggiungere il cuore della donna.

Akeem inizia una corte serrata nei confronti della donna, però occupata con un altro ragazzo di nome Darryl Jenks. Nel frattempo anche Semmi inizia a guardarsi intorno ed inizia una vera e propria relazione con la sorella di Lisa. Inoltre, inverte la realtà raccontando di essere lui il principe e definendo Akeem il suo fidato servitore. Una notizia inaspettata scuote anche l’animo di Lisa, venuta a conoscenza della volontà improvvisa di Darryl di sposarla. Al suo rifiuto deve subire anche l’ira del padre particolarmente favorevole alla possibilità che la figlia si leghi proprio a Jenks. Nel frattempo però Lisa, quasi per ripicca, inizia ad avvicinarsi sempre di più proprio al principe di Zamunda. La situazione precipita quando i genitori del ragazzo vengono a conoscenza della situazione, con la conseguente volontà di imporre al figlio di ritornare immediatamente sui suoi passi. Nel frattempo il padre di Lisa, presa coscienza della reale identità del ragazzo, non dimostra più nessuna resistenza sulla possibilità che i due si sposino. Arriva il momento dell’incontro dei genitori di Akeem con la ragazza, occasione per metterla al corrente dell’imminente matrimonio del principe. Nonostante il tempestivo intervento di quest’ultimo la ragazza dapprima delusa successivamente si sente non all’altezza vista la vera identità del ragazzo. Il film però si conclude con un grande colpo di scena; Akeem sta per sposarsi con la donna alla quale era stato promesso contro la sua volontà, ma una volta tirato in alto il velo si ritrova davanti Lisa, liberandosi in una gioia incredibile.

