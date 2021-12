Il principe che ho sempre sognato/ Su Rai 1 il film con Roxanne Mckee

Il principe che ho sempre sognato, film di Rai 1 diretto da Todor Chapkanov

Il principe che ho sempre sognato verrà trasmesso oggi, 31 dicembre, alle ore 15:30 su Rai 1. Il film ha debuttato nell’anno 2020 e che appartiene ai generi sentimentale e family. La produzione franco-bulgara vede come regista Todor Chapkanov mentre la sceneggiatura è stata scritta da Rolfe Kanesky e Regina Luvitt.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori come Roxanne Mckee, David Witts, Sophie Ward, Sophie Vavasseur, James Weber Brown e Manal El-Feitury. Le musiche del film sono state realizzate da George Strezov mentre la fotografia è stata messa a punto da Ivo Peitchev.

Il principe che ho sempre sognato, la trama del film: il desiderio di emergere

Leggiamo la trama del film Il principe che ho sempre sognato. Amanda Eastman è l’assistente di una fotografa molto famosa. Amanda svolge con impegno il suo lavoro, tuttavia sente il desiderio di emergere. Vuole avere la sua occasione per farsi notare e diventare una celebrità nel proprio settore e non solo. L’occasione si presenta quando il suo capo riceve l’invito di partecipare ad un evento importantissimo. Difatti, la fotografa per la quale lavora Amanda viene invitata per immortalare i festeggiamenti natalizi della famiglia reale. Inaspettatamente, il capo di Amanda decide di declinare l’invito e non presentarsi all’evento.

A quel punto, Amanda capisce che è arrivata l’occasione che aspettava da tanto tempo. Aiutata dalla sua amica Sunny, si presenta all’evento e assume una falsa identità. Qui verrà subito notata da re Buckley, dalla regina Gloriana e dal principe Leopoldo. Quest’ultimo è molto affascinante e Amanda capisce che è attratto dal giovane. Anzi, dopo poco tempo, Amanda sembra davvero essersi innamorata perdutamente di questo membro della famiglia reale. Tuttavia, il principe è promesso in matrimonio a Caterina, una duchessa di sangue blu e non può sottrarsi dall’impegno che ha preso. Riuscirà Amanda a far cambiare idea al principe, che nel frattempo si sente confuso in merito ai sentimenti che prova per la giovane fotografa? A volte al cuore non si può comandare, indipendentemente dal retaggio della propria famiglia.

